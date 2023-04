Der Schwiegervater von Tennis-Star Rafael Nadal, Miquel Perrelló, ist tot. Der Bauunternehmer und Vater von Nadals Ehefrau Mery Perrelló erlag am Donnerstag einer langen und schweren Krankheit, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" an diesem Freitag berichtet. Perrelló galt in Manacor als bekannt und beliebt, gleichermaßen aber als bescheiden und diskret. "Ein Mann, der sich nicht gerne im Scheinwerferlicht seines Schwiegersohns sonnte." Die Trauerfeier ist für diesen Freitag vorgesehen.