"Ich bin wieder unter den Lebenden", sagt Marion Pfaff alias Krümel am Dienstagmorgen lachend im Telefoninterview mit dem Mallorca Magazin. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist traditionell mit dem "Tanz in den Mai" die Saison in "Krümels Stadl" in Peguera eröffnet worden. "Ehrlich gesagt, war es das beste Opening, seit es Krümels Stadl gibt", schwärmt sie. "Es gab null Beschwerden, obwohl wir nur zwei Servicekräfte im Einsatz hatten. Alles rief reibungslos!" Das Line-up konnte sich sehen lassen. Zum ersten Mal ist ein roter Teppich ausgerollt worden, auf dem unter anderem folgende Stars auftraten: