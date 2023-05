Es ist eine der dramatischsten Trennungen auf Mallorca seit Jahren gewesen: Das Aus zwischen Iris und Peter Klein hat in der vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und wie es oft ist nach Trennungen, wird später noch einiges an schmutziger Wäsche gewaschen. Jetzt ist bekannt geworden, dass Iris Klein wohl die Schönheitsoperationen von Peter bezahlt haben soll. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe er sich die Zähne richten und aufhellen lassen. Später habe er sich noch einer Haartransplantation unterzogen. Und all das soll Iris Klein bezahlt haben, so schreibt die Bild, die damals schon "die größeren Brötchen in der Beziehung verdient" haben soll.

Das Medium will diese Informationen "aus dem engen Umfeld der beiden" erhalten haben. Beide Eingriffe lägen schon einige Jahre zurück. Ein Blick auf alte Fotos zeigt: Bei Peter Klein hat sich wirklich einiges getan. Früher wurde er öfter mit eher unpassender Kleidung fotografiert, Geheimratsecken waren zu sehen und auch ein paar Kilo mehr soll er laut der Zeitung auf den Rippen gehabt haben. Neue Fotos auf seinem Instagram-Account zeichnen ein ganz anderes Bild: ein durchtrainierter Peter Klein, braungebrannt, mit weißen Zähnen und blondierten Haaren. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peter Klein (@peterklein_official) Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, und ihr Mann Peter Klein hatten sich vor einigen Monaten getrennt. Zwischen den beiden gab es viel Ärger, den sie auch in den sozialen Medien austrugen. Ende Januar war bekannt geworden, dass die Ehe beendet ist. Yvonne Woelke soll nun die neue Freundin ihres Ex-Mannes sein, angeblich habe er sich auch mit ihr betrogen. Im Februar kam es zwischen Iris und Peter Klein sogar zu einem Eklat an Bord eines Mallorca-Fliegers. Teilweise wurde es sogar den Fans zu viel, wie man Kommentaren auf Instagram entnehmen konnte.