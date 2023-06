Pixie Geldof, die Tochter des bekannten irischen Rockmusikers Bob Geldof ("I don´t like Mondays"), hat einige Urlaubstage auf Mallorca verbracht. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hielt sich die Sängerin im Hotel Corazón in Sóller auf. In den sozialen Netzwerken äußerte sie sich begeistert über die Tage auf der Insel: "Traumreise an einen Traumort", schrieb die Prominente unter anderem. Besonders angetan sei sie von einem Salat im Hotel gewesen.

Pixie Geldof ist die Tochter aus der Ehe von Bob Geldof mit der inzwischen verstorbenen britischen TV-Moderatorin Paula Yates. Sie hatte im Jahr 2017 auf der Insel den Drummer George Barnett geheiratet. Geldof ist Umweltaktivistin und setzt sich vor allem für den Schutz der Meere ein. Auch gegen Tierversuche hat sie sich schon mehrfach ausgesprochen. Geldof hat einen zweijährigen Sohn. Pixies Vater Sir Bob Geldof war in den 80er-Jahren bekannt geworden. Er initiierte die berühmten Live-Aid-Konzerte und engagierte sich sozialpolitisch gegen die weltweite Armutsentwicklung und für die Entschuldung der sogenannten Dritten Welt. Die Boomtown Rats, für die Geldof nahezu alle Lieder schrieb, werden der Punk- und New-Wave-Bewegung zugeordnet. Zu Beginn der 80er Jahre wurde die Musik poppiger.