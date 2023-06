Der frühere Rosenkavalier Paul Janke feierte Samstagnacht wild in Mallorcas Partytempel Megapark und teilte Auszüge davon in den sozialen Netzwerken. In seiner Instagram-Story und auch auf TikTok sagte der 41-Jährige: "So ihr Lieben, fünf oder sechs Jahre war ich nicht mehr hier, doch habe ich früher hier selbst aufgelegt. Und NUN bin ich wieder zurück – aber natürlich als Gast."