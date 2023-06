Ein Esel auf Mallorca sucht seine Stute. Paul heißt der Hengst, der ungefähr zehn Jahre alt ist, und auf einer Finca in der Nähe von Llucmajor lebt. Mallorca- und Tierliebhaber Patrick, der seinen vollständigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, hat das Tier erst vor wenigen Tagen aufgenommen. "Man hält Esel aber nicht alleine und Paul soll auch nicht einsam sein", erklärt er am Donnerstagmorgen im Interview. Deshalb sucht er jetzt zusammen mit dem Mallorca Magazin nach einer passenden Frau für seinen "Gaul". Sympathisch, kommunikativ und herzlich ist Paul, der jetzt seine Herzensstute sucht.