Mit seinen noblen Cowboystiefeln, dem feinen Sakko und den dicken, muskulösen Oberarmen wirkt Michael Alois Wagner wie eine Mischung aus Bodybuilder, Rockstar und Business-Mann. Dabei entsteht der Eindruck, dass der 62-jährige Österreicher als kleinerer Bruder der Fitness-Legende Arnold Schwarzenegger durchgehen könnte. Und tatsächlich gibt es Parallelen und Gemeinsamkeiten im Leben der beiden. Nicht nur, dass die ehemaligen Sportler aus der Alpenrepublik stammen und sich dem Kraftsport und dem Gewichtheben verschrieben haben; Wagner und Schwarzenegger sind darüber hinaus die bislang einzigen Österreicher, die in die legendäre US-amerikanische Bodybuilding-Institution "Hall of Fame" des "Golden Dumbbell Clubs" aufgenommen wurden.

Zudem ist Michael Wagner, der 1987 zum Österreichischen Champion und Meister im Bodybuilding gewählt wurde, seit 45 Jahren mit Schwarzenegger befreundet. Im Alter von 18 Jahren traf Wagner zum ersten Mal auf sein Idol Arnold Schwarzenegger in der "Athletenschmiede" in München, was für ihn eine lebensverändernde Begegnung war. Schwarzenegger, der es in späteren Jahren sogar zum Filmstar in Hollywood geschafft hatte und Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien wurde, gab dem jungen aufstrebenden Sportler ein paar Leitsätze mit auf den Weg. "Mach etwas aus deinem Leben! Du musst zuerst der beste Bodybuilder im Geist sein. Erst dann kannst du es tatsächlich schaffen, und die Welt verändern", habe Schwarzenegger Wagner damals gesagt. In seinem Elternhaus hatte der Heranwachsende ein Bild seines Vorbilds Schwarzenegger aus einer Zeitschrift hängen, was ihm jedoch die Kritik des Vaters einbrachte. "Ich wog damals 55 Kilogramm, war sehr sensibel, leicht depressiv, hatte gesundheitliche Probleme und wurde belächelt. Mit dem Training fing ich an, da ich mein Leben komplett verändern wollte", so Wagner. Da es zu jener Zeit noch keine Fitness-Studios in Österreich gab und das Wort "Bodybuilding" gänzlich unbekannt war, baute er bei sich zu Hause mit einfachsten Mitteln wie Wagenrädern und einem Wasserrohr einen Kraftraum zusammen. Jeden Tag trainierte der Sportler hart und gönnte sich nur einen Ruhetag pro Woche. Um sein gewaltiges Pensum zu absolvieren, stand er um vier Uhr morgens auf, frühstückte, trainierte, ging zur Arbeit und drückte um 23 Uhr wieder die Hantelbank.

Wenig verwunderlich ist es, dass der gelernte Landwirt später zum Motivationsredner wurde und weltweit von Firmen gebucht wird, um vor einem großen Publikum zu sprechen. Wagner bezeichnet sich selbst als "Wirtschaftsmystiker" und wird von Unternehmen beauftragt, die neue Impulse suchen. Zu seinen Kunden gehören Nahrungsmittelproduzenten, Immobilienfirmen, Versicherungen und Banken. Dabei wird der österreichische Business-Experte oftmals auch zum Lösen von firmeninternen Konflikten herangezogen. Er sagt: "Materie folgt der geistigen Haltung. Früher wurde in der Wirtschaft Leidenschaft mit Talent verbunden, doch das ist vorbei. Die Politik und das Erziehungssystem in Deutschland und Österreich haben versagt." Derzeit würde es Wagner zufolge nur wenige Ikonen in der Wirtschaftswelt geben, wie etwa den vor drei Jahren verstorbenen österreichischen Ski-Produzenten Josef "Pepi" Fischer.

Wagner und seine Frau Christine in Palma.

Wagner, der vier erwachsene Kinder hat und seit 15 Jahren mit seiner Frau Christine verheiratet ist, hatte kurz nach der Pandemie Mallorca für sich entdeckt und ist seitdem von den Balearen begeistert. Seine Gattin erklärte gegenüber MM: "Ich liebe diese Insel, die Freiheit hier, das Mediterrane, das Essen und die Sprache." Das ist auch der Grund, warum Christine Wagner einen baldigen Umzug nach Mallorca so forciere, kommentiert der Visionär und Vorausdenker. Dabei soll das VIP-Paar von einem Kamerateam von dem österreichischen Sender Puls4 für die Sendung "Die Auswanderer" begleitet werden. Zunächst sollte Dubai ihr neues Zuhause werden. Doch die Wüstenstadt am Persischen Golf erwies sich als völlig unpassend.

Auch mit dem deutschen Schauspieler und früheren Mr. Universum Rolf Moeller (l.) pflegt Wagner sich oftmals freundschaftlich zu treffen. (Foto: privat)

Nun sind sich die Wagners aber bei Mallorca als neuer Traumdestination völlig sicher. Vor kurzem haben sie eine Immobilie in Bendinat gemietet, schmieden jedoch noch weitere Pläne:"Ein Traum wäre hier eine Finca mit viel Platz für meine beiden Hengste", so Michael Wagner. Auch beruflich will der ehemalige Leistungssporter und Gesundheitsexperte, der in Österreich die Fitness-Kette Q-Lounge Fit gründete, auf der Insel Fuß fassen. Denn Wagner ist in dem Gremium eines Quanteninstituts aktiv, das weltweit in der Forschung zur Harn- und Stuhlinkontinenz führend sei und im September eine Station auf Mallorca eröffnen wird. Darüber hinaus beteiligt sich der Fitness-Influencer an der Firma "Avimiva", die auf der Insel Badedessous vertreiben will.