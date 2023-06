Am Freitag, 23. Juni, findet in der MK Arena in der "Bierstraße" (Carrer de Miquel Pellisa, 5, Palma) ab 21 Uhr bei freiem Eintritt die sogenannte "Rainbow Night" statt. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht soll die Party während der Gay-Pride-Wochen auf der Insel ein Signal für "Liebe, Stolz und Feierlaune" sein, bei der die Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung und Vielfalt der LGBTQ-Gemeinschaft hochgehalten werden. Die "pulsierende Energie der Partyhochburg" treffe dabei auf die Botschaft der Liebe und des Stolzes. Als Stargast wird die Dragqueen Ruda Puda auftreten, die aus der Fernsehsendung Goodbye Deutschland bekannt ist.

Die Künstlerin postete auf Instagram einen Veranstaltungshinweis und schrieb dazu: "Am Freitag ist es soweit! Eine Rainbow Night in Arenal. Ich freue mich tierisch darauf!" Dem fügte sie ein Regenbogen-Emoji hinzu, das symbolisch für die LGBTQ-Community steht. Neben Ruda Puda werden weitere Künstler wie die Dragqueen Miss Birdy, die als "Paradiesvogel von der Playa de Palma" gilt, sowie "The Dodanno" auftreten. Der Veranstaltungsort wird mit bunter Dekoration, Regenbogenfahnen und Lichtern geschmückt sein. Musikalisch wird das Event von den Klängen von DJ Tom untermalt, der eine Mischung aus LGBTQ-Hymnen, aktuellen Hits und energiegeladenen Beats verspricht. Die Gäste werden ermutigt, sich in ihren "authentischsten Outfits zu präsentieren und ihre Einzigartigkeit zu feiern". Die "Rainbow Night" findet im Rahmen des Pride 2023" auf Mallorca statt, der vom 23. Juni bis zum 29. Juni abgehalten wird. Höhepunkt ist dabei der Straßenumzug, der am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr vom Paseo Borne zur Plaza España in Palma verläuft. Anschließend wird im Parc de ses Estacions gefeiert. Die Demo der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen wird in Spanien als "Orgullo" bezeichnet, was auf Deutsch "Stolz" bedeutet.