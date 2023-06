Es ist schon wieder passiert! Wie die Nationalpolizei mitteilt, soll an der Playa de Palma der Türsteher einer Diskothek einem deutschen Urlauber schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Einer Pressemitteilung zufolge hat sich die Tat am Samstag zugetragen. Demnach habe der Mitarbeiter des Lokals den Touristen gestoßen. Dieser sei daraufhin zu Boden gefallen und habe sich beim Aufschlag ein "schweres Trauma" zugezogen. Er sei bewusstlos am Boden gelegen und habe sehr stark geblutet.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Urlauber zunächst in dem Lokal befunden hatte. Dort kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung. In deren Folge sollen mehrere Angestellte des Sicherheitspersonals auf den Mann losgegangen sein und ihn "zum Hinterausgang begleitet" haben. Dort schließlich habe einer der Türsteher den Mann geschubst, sodass dieser zu Boden fiel und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Fall erinnert an einen Vorfall vor drei Wochen. Damals nahm die Nationalpolizei vor dem Megapark an der Playa de Palma ebenfalls einen Türsteher fest, der einen deutschen Polizisten niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Bundesbürger befand sich mit Freunden zunächst in dem Partytempel. Danach gingen die Deutschen nach draußen, der Polizist setzte sich auf einen Blumenkübel. Die herbeigerufenen spanischen Ordnungshüter fanden den Mann bewusstlos auf dem Boden liegend vor. Der Türsteher, ein 37-jähriger Senegalese, wurde daraufhin abgeführt, weil er den Deutschen niedergeschlagen haben soll.