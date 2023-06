Nadja Abd el Farrag steht möglicherweise nicht nur ein Comeback als Sängerin bevor, sondern auch als Mallorca-Ikone: Die bekannte Mallorca-Auswanderin und Kultlokal-Betreiberin Marion "Krümel" Pfaff will die inzwischen 58-jährige Ex von Dieter Bohlen für ihre Partykneipe Krümels Stadl in Paguera buchen. Das sagte sie jetzt gegenüber der People-Zeitschrift "Bunte". Sie würde Naddel zwar nicht auf die junge Generation loslassen ("die kennen sie nicht mehr so gut"), aber ab September würde sie sie "sofort wieder buchen".

Naddel und Pfaff kennen sich bereits aus einer früheren Zusammenarbeit auf Mallorca. Als Nadja Abd el Farrag erstmals als Schlagersängerin von sich reden machte, bot ihr die Gastronomin eine Bühne. Beim älteren Publikum, so Pfaff, sei das damals gut angekommen. "Ich habe Nadja über mehrere Jahre gebucht in Krümels Stadl. Sie war immer ein großer Publikumsmagnet bei uns", sagte sie der "Bunten". Die Zusammenarbeit mit Naddel habe dann aber abrupt geendet. Derzeit arbeitet Nadja Abd el Farrag mit Unterstützung ihres Vertrauten, dem Millionär Andreas Ellermann, an einem Comeback als Schlagersängerin. Eine neue Version des Rex-Gildo-Songs "Fiesta Mexicana" soll bereits aufgenommen worden sein. Gegenüber der "Bild" verriet die 58-Jährige, dass nun ein Titel von Chris Roberts folgen soll.