Luxusyachten aus dem Morgenland tauchen dieser Tage gehäuft vor Mallorca auf: Nach der saudischen "Golden Odyssey" wurde am Freitag vor dem Yachthafen Puerto Portals die "Yasmine of the Sea" gesichtet, die dem katarischen Scheich Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani, gehört. Das Schiff ist 80 Meter lang und liegt auf Rang 186 der längsten Luxusyachten.

Die Yacht wurde in der Oceanco-Werft fertiggestellt, die sich in den Niederlanden befindet. Ob Al Thani höchstselbst an Bord ist, ist unklar. Der Scheich ist Sohn des ehemaligen Emirs Hamad bin Khalifa Al Thani und seiner Frau and Sheikha Noora bint Khalid Al Thani. Der Schiffseigner beendete im Jahr 2010 ein Studium der Außenpolitik an der Georgetown-Universität.

Erst vor wenigen Tagen war vor Palma de Mallorca eine Luxusyacht aufgetaucht, die der saudischen Königsfamilie gehört. Die "Golden Odyssey" ankerte vor dem Meeresvorort Can Pastilla. Das 124 Meter lange und 20 Meter breite Schiff, das 39 Stundenkilometer erreichen kann, war im Jahr 2015 auf der Lürssen-Werft in Deutschland fertiggestellt worden.

Die "Golden Odyssey" verfügt über fünf Decks in Pyramidenform. Auch andere Yachten des saudischen Königshauses hatten in den vergangenen Jahren in Palma de Mallorca angelegt. In Erinnerung ist noch das 147 Meter lange Flaggschiff, die "Prince Abdulaziz", die im Club de Mar festmachte.