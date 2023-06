Mit einer glitzernd-glamourösen Mischung aus Show, Kabaret, Dinner und Disko wollen die Betreiber des Club Lío ab August Palmas Nachtleben aufmischen. Das in den ehemaligen Räumlichkeiten von Mallorcas ehemaligem, legendärem Tanztempel Tito´s untergebrachte, mehrstöckige Lokal soll am 3. August eröffnen, geplant war das Opening bereits im Juni. Trotz der Verspätung sind die Tischplätze für die ersten drei Abende bereits ausgebucht. Und das sicherlich nicht aufgrund der günstigen Preise. Die von Mallorcas Sternekoch Andreu Genestra zubereiteten Menüs fangen ab Preisen von 200 Euro pro Person an.

Für so viel Geld bekommen die Gäste unter anderem in den Genuss eines spektakulären Innendesigns. Das stammt von Lázaro Rosa-Violán, einem der gefragtesten Innenarchitekten Spaniens, der bereits für ähnliche Projekte in anderen Ländern verantwortlich zeichnet. Er habe sich bei der Inneneinrichtung des Club Lío vor allem von den in Malloras Tramuntana-Gebirge herrschenden Winden inspirieren lassen. "Ein Wind, der alle Ecken der Insel erreicht, ihre Gewässer kräuselt, ihre Felder streichelt und zwischen den Bergen tanzt“, erklärte Rosa-Vilán poetisch bei der Vorstellung des Designs.

Der erste Club Lío wurde in Ibiza eröffnet und gehört zum Nightclub-Label Pacha. In Kürze soll neben Palma auch ein Club in London eröffnet werden. Das Konzept besteht nach Angaben der Betreiber aus einer Kombination von „hochwertiger Gastronomie, Live-Performance, Kabaret-Einlagen und Dancefloor-Clubbing“.