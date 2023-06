Die deutsche TV-Moderatorin Nazan Eckes wandert bald komplett nach Mallorca aus. Das bestätigte die 47-Jährige dem Mallorca Magazin am Samstag in einem Interview am Rande der Eröffnungsgala des ATP-Tennisturniers in Santa Ponça. "Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel", so die vor allem für den Privatsender RTL tätige Fernsehfrau. "Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen."

Auf die Frage, was Eckes mit Mallorca verbindet, sagte sie: "Viele Dinge, die bei nicht allen Priorität haben. Ich mag die Natur hier sehr, sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahre leidenschaftliche Joggerin, ich liebe die Berge, das Meer und die Sonne und ich hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte. Und jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr, was mich sehr glücklich macht. Das Domizil von Nazan Eckes und ihrer Familie befindet sich im Norden der Insel, in der Gegend um Pollença. Dort besitzt die Moderatorin seit mehreren Jahren eine Finca mit Pool, die sie liebevoll hergerichtet hat. Jobs in Deutschland wird sie natürlich weiterhin machen. "Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort. In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus."