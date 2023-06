Es ist eine der Partyhochburgen schlechthin auf Mallorca: In Krümels Stadl in Peguera im Westen der Insel ist die Saison in vollem Gange. Am vergangenen Samstag erlebten die Wirtin und ihre Gäste eine riesige Überraschung. Der deutsche Fußballer Kevin Großkreutz spazierte einfach in das Lokal. "Der ist einfach so aufgetaucht", erzählt Marion Pfaff, die eher als Krümel bekannt ist, voller Begeisterung im Telefoninterview mit MM. "Er war total cool und so nah dran an den Leuten", schwärmt sie. Der ehemalige Spieler der Nationalmannschaft habe sich mit den Gästen unterhalten und viele Fotos mit Fans gemacht.

"Alle haben ihn erkannt und sind direkt zu ihm gelaufen", beschreibt Krümel. Auch sie selbst sei sehr begeistert gewesen und kündigt an: "Kevin Großkreutz kommt uns am Mittwochabend wieder besuchen!". Er sei gerade eine Woche im Mallorca-Urlaub. Wie kann die Stadl-Wirtin als bekennender Fan des FC Bayern München so begeistert sein? Sie lacht: "Ich habe zu Kevin auch gesagt: 'Wenn ich dich jetzt anfasse als BVBler, dann verbrenne ich ja'". Kevin Großkreutz war in der Fußball-Bundesliga früher lange für den Bayern-'Erzfeind' Borussia Dortmund aufgelaufen.

"Es war wirklich fast so, als hätte ich einen Showact gebucht", erinnert sich Pfaff schmunzelnd an den Samstagabend. Ihre Gäste seien einfach nur begeistert gewesen. Laut Marion Pfaff ist der Fußballer aber nicht der erste bekannte deutsche Sportler, der einfach so in ihrem Lokal in Peguera auftaucht. Auch die Boxer Wladimir Klitschko und Axel Schulz seien schon in Krümels Stadl gekommen. "Oder auch Torwart Roman Weidenfeller, der kommt jedes Jahr zu uns", sagt sie. Die aktuelle Saison in ihrem Partylokal in Peguera laufe sehr gut.

Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass Nadja Abd el Farrag möglicherweise vor einem Mallorca-Comeback steht. Die Wirtin will "Naddel", die inzwischen 58-jährige Ex von Dieter Bohlen, für ihre Partykneipe buchen. Das sagte sie gegenüber der People-Zeitschrift "Bunte". Sie würde Naddel zwar nicht auf die junge Generation loslassen ("die kennen sie nicht mehr so gut"), aber ab September würde sie sie "sofort wieder buchen". "Ich habe Nadja über mehrere Jahre in Krümels Stadl gehabt. Sie war immer ein großer Publikumsmagnet bei uns", sagte sie der "Bunten". Die Zusammenarbeit mit "Naddel" habe dann aber abrupt geendet.