Der Sommer auf Mallorca hat auch seine Schattenseiten. Diese Erfahrung hat auch "Krümel" machen müssen, die eigentlich Marion Pfaff heißt und vielen Inselliebhabern als Wirtin von Krümels Stadl in Peguera bekannt ist. Innerhalb kürzester Zeit hat sie acht Kilo abgenommen, wie sie ihren Followern bei Instagram vor wenigen Tagen verraten hat. Mittlerweile wiegt sie nicht einmal mehr 50 Kilogramm – und das bei einer Körpergröße von 1,62 Metern. Die Pfunde purzelten in wenigen Wochen wie von selbst. Aber was ist der Grund? Und muss man sich jetzt Sorgen um die Party-Sängerin machen?

"Ich kann bei der Hitze einfach nichts essen", erklärt sie auf MM-Nachfrage. "Zwar koche ich jeden Tag Deftiges für meinen Mann und meinen Sohn, aber ich kriege das Essen nicht herunter", beschreibt sie weiter. Auf Mallorca hat vor knapp drei Wochen der Sommer volle Fahrt aufgenommen. Bis zu 35 Grad sind es derzeit tasgüber, und auch in den Nächten kühlt es kaum ab. Für Krümel bedeutet das, ihre Essgewohnheiten verändern sich: "Ich vertrage dann nur leichte Kost: viel Obst und Gemüse, viele Salate. Spaghetti Bolognese oder Frikadellen kann ich dann nicht essen."

Ist schön am Pool: Gastwirtin "Krümel" genießt ihre Freizeit am Schwimmbecken.

Die Insel-Residenten scheint gar nicht glücklich zu sein über den schnellen Gewichtsverlust. Im MM-Interview sagt sie ganz offen: "Das ist schrecklich!" Die Hitze mache ihr einfach zu schaffen. "Wenn du hier lebst, hast du keinen Urlaub. Du gehst nicht zum Strand, sondern du arbeitest, du kochst – und das alles bei fast 40 Grad.", erzählt sie von ihrem Alltag, "Ich mache Büroarbeit, übernehme das Künstler-Booking fürs Stadl und mache die Einkäufe." Der letzte Strandtag sei schon lange her, denn als Mutter, Hausfrau und Wirtin in ihrem Stadl in Peguera hat sie offensichtlich genug um die Ohren.

Trotzdem schafft die Sängerin es an einigen Tagen in der Woche ins Fitnessstudio. Ein Grund zur Sorge scheint es aber nicht zu sein, dass Marion Pfaff aka Krümel momentan ein paar Kilo weniger wiegt. Denn sie relativiert die Umstände, indem sie erklärt: "Im Winter nehme ich auch wieder zu." Was nicht nur Krümel, sondern auch andere Residenten und vielleicht sogar Urlauber freuen dürfte: In den nächsten Tagen soll es auf der Insel etwas abkühlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es bereits in manchen Teilen geregnet und auch für Samstag und Sonntag werden lokale Gewitter erwartet. Die Tageshöchstwerte kühlen sich auf 28 Grad ab.