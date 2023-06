Nach mehreren Wochen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad gehen die Werte auf Mallorca vorübergehend leicht zurück. Das liegt laut dem Wetteramt Aemet an einer Wolkenzone, die die Insel in der Nacht zum Freitag erreicht. Am Nachmittag jenes Tages nimmt sogar die Niederschlagswahrscheinlichkeit zu, sie steigt auf 65 Prozent. Der Wind weht zeitweise böig aus dem Nordosten.

Schon am Samstag soll es wieder sonniger werden, doch die Höchstwerte fallen wohl unter die 30-Grad-Marke. Für Palma werden "nur" noch 28 Grad prognostiziert, nachts bleibt es jedoch bei 20 Grad tropisch mild. Im Verlauf der kommenden Woche wird damit gerechnet, dass die Temperaturen langsam wieder auf über 30 Grad klettern. Ähnliche Nachrichten Klimawandel brutal: Meerestemperatur vor Mallorca schon jetzt 2,6 Grad höher als üblich Auch am Mittwoch machte drückende Hitze den Menschen auf der Insel zu schaffen, wiewohl nicht so hohe Werte wie in den Tagen davor erreicht wurden. Am wärmsten war es in Sa Pobla mit 32,7 Grad, auf Platz 2 folgte Llucmajor mit 32,2 Grad. Woanders wurden weniger als 30 Grad erreicht. Das gilt unter anderem für Son Servera (28,9), Portocolom (28,7) und Banyalbufar (29,6). Der Sommer ist derzeit so heiß, dass das Meer rund um die Balearen 2,6 Grad wärmer als üblich zu dieser Jahreszeit ist. Vor dem Eidechseneiland Sa Dragonera wurden jüngst sogar 28,2 Grad gemessen. Im August wird wie bereits im vergangenen Jahr mit Werten deutlich über 30 Grad gerechnet.