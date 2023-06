Angsichts der anhaltenden Hitze auf Mallorca ist das Mittelmeer inzwischen bereits deutlich wärmer als üblich für die Jahreszeit. Am Montag wurden 24,9 Grad gemessen, 2,6 Grad mehr als in den vergangenen Jahren Ende Juni, wie der balearische Küstenbeobachtungsdienst "Socib" mitteilte. Das deutet darauf hin, dass sich das Mittelmeer auch dieses Jahr ungewöhnlich stark aufheizen kann.

Im vergangenen Jahr, als es vier Hitzewellen gegeben hatte, war die Wassertemperatur Ende Juni niedriger als jetzt gewesen. Im August jedoch lag sie zeitweise bei bedenklich hohen 30 Grad und sogar darüber. Der Rekordwert wurde mit 33,3 Grad vor dem Eidechsen-Eiland Sa Dragonera im Südwesten der Insel festgestellt. Diese Entwicklung wird von Experten mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.

Parallel zu den höheren Temperaturen stieg in den vergangenen Jahren erwiesenermaßen auch der Meeresspiegel des Mittelmeers an. Im Schnitt waren dies 1,32 Millimeter pro Jahr in den vergangenen 136 Jahren. Das sind insgesamt 17,9 Zentimeter. In den vergangenen 28 Jahren lag die durchschnittliche Erhöhung des Meeresspiegels pro Jahr bereits bei 3,08 Millimetern.

Der Wetterdienst Aemet rechnet im laufenden Sommer zeitweise mit sehr hohen Lufttemperaturen. Mit derzeit 32 bis 33 Grad kann noch von einer relativ gedämpften Hitze gesprochen werden, 40 Grad und darüber in den kommenden Wochen sind absolut nicht auszuschließen. Was die kommenden Tage anbelangt, so sollen die Tageswerte zeitweise ein wenig nach unten gehen, am Samstag werden in Palma "nur" 29 Grad erwartet. Doch nachts sinkt das Quecksilber nicht unter 22 Grad.