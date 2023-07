Wie dieser Tag auf Mallorca wohl enden wird? Auswanderin Peggy Jerofke eröffnet ihr Lokal in Cala Rajada – und das zum ersten Mal ohne Steff Jerkel. Nach der Trennung muss Peggy nun alles alleine meistern: Das Opening organisieren, die Mitarbeiter auf Spur bringen und sich um die Gäste kümmern. Und die sind ganz schön neugierig. Und stellen gerne auch mal Fragen zum Privatleben. Davor hat Peggy am meisten Bammel. Die auf Mallorca lebenden Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich zuvor in Cala Rajada mit ihrem Restaurant Tiki Beach einen Lebenstraum erfüllt.

Auch andere Inselbewohner werden in ihrem alltäglichen Leben begleitet. Das Hostal der Gülpens wurde neu gestrichen. Von Weiß in Gelb. Mutig! Marco und Tamara waren während der Renovierungsarbeiten in Deutschland und haben das neue Hostal bislang nur auf Fotos gesehen. Doch auf denen sieht das Gelb irgendwie immer anders aus. Steffi Mersch leidet an einer Krankheit, bei der die Knochen leicht brechen. Wie sehr ihre Tochter Nayla die Krankheit geerbt hat, wird sich erst im Krankenhaus in Palma zeigen. Der Termin könnte das Leben der 10-Jährigen verändern. Nayla träumt davon, auf Mallorca Reiten zu lernen. Aber ist das nicht viel zu gefährlich für die kleine Auswanderin? In der Sendung „Goodbye Deutschland: Viva Mallorca!" werden Deutsche gezeigt, die auswandern oder diesen Traum verfolgen. In jeder Folge werden eine bis vier Auswandererfamilien begleitet, der gesamte Ablauf der Auswanderung wird dokumentiert. Manche Familien werden sogar über Jahre vom Fernsehsender begleitet, andere werden lediglich während eines deutlich kürzeren Zeitraums begleitet. Eine neue Folge wird am Montag, 3. Juli, ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.