Die Filmproduktionsfirma Ufa hat am Montagabend vor etwa 200 geladenen Gästen zwei Folgen der zweiten Staffel der TV-Serie "Der König von Palma" gezeigt. Im Innenhof des ehemaligen Waisenhauses Misericordia in Palma konnten die Besucher zeitweise bei leichtem Regen sehen, wie "Matti" Adler (Henning Baum) und seine Frau Sylvie (Heike Makatsch) Anfang der 90er am damals entstehenden Ballermann versuchten, sich am Markt mit einem Lokal durchzusetzen.

Gebannt ließen sich die Zuschauer von teils dramatischen Szenen fesseln. Zu den Gästen des Spektakels zählten der deutsche Konsul Wolfgang Engstler, die Reality-Prominente Iris Klein, Unter-Uns-Darsteller Lars Steinhöfel, die Schauspielerinnen Carmen Molinar und Sonja Kirchberger, die Filmfestival-Organisatorin Sandra Lipski, die wichtigsten Schauspieler der beiden Folgen und der auf den Balearen wirkende Filmexperte und -förderer Pedro Barbadillo. Bei Speis und Trank (Gazpacho, Wein, Bier und mehr) hatte vor Beginn der Aufführung manch einer über die bewegte Geschichte der Urlaubergegend diskutiert. Auch einige deutsche Playa-Größen wie die Sängerin Mia Julia und der Gassenhauer-Barde Lorenz Büffel ließen sich bei der Veranstaltung blicken. Sonja Kirchberger Ähnliche Nachrichten Dieser neue Netflix-Film ist auf Mallorca gedreht worden Im "König von Palma" geht es um deutsche Auswanderer, die aus dem Ruhrgebiet stammen. Sie wollen im Partygeschäft mitmischen, bekommen es aber mit allen möglichen Problemen zu tun. Eine der Vorlagen für die Serie ist wohl Manfred Meisel. Der deutsche Gastronom machte aus dem damals erfolglosen Bierkönig ein vielbesuchtes Lokal. Der Wirt, sein Sohn und eine Angestellte wurden in der Nacht zum 12. November 1997 in ihrem Anwesen auf der Insel ermordet. Die Filmcrew Der TV-Sender RTL zeigt die sechs Folgen der zweiten Staffel am 11. und 18. Juli jeweils ab 20.15 Uhr. An jedem Sendetermin sind drei Folgen zu sehen. Heike Makatsch ersetzt als Sylvie dabei die Schauspielerin Sandra Borgmann. Folgende andere bekannte deutsche Schauspieler machen mit: André Hennicke, Eva Mona Rodekirchen, Sönke Möhring, Irene Rindje und Karolin Oesterling.