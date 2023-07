Ein Leben auf Mallorca ist wahrscheinlich für viele Deutsche eine Traumvorstellung. Doch das Leben als Resident auf der Insel hat auch manchmal seine Schattenseiten. Diese Erfahrung hat jetzt auch Ex-Bachelor Paul Janke gemacht. "Ihr wisst ja, ich liebe Spanien", erklärte er seinen Fans am Dienstagnachmittag, "aber es hat auch nicht immer nur Vorteile." In seiner Instagram-Story erzählte er dann, wie eine an seinem Auto nötige Reparatur ihn viele Nerven gekostet hat. Der Ex-Bachelor habe seine Felge angefahren und wollte sie lackieren lassen. Die Suche nach einer passenden Werkstatt war das erste Problem.