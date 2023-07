Die auf Mallorca wohnende Daniela Katzenberger ist nach einem Sangesauftritt in der am vergangenen Samstag aus Kitzbühel ausgestrahlten ARD-Show "Schlagerboom" von Internet-Nutzern verspottet und verhöhnt worden. "Oh mein Gott. Schlimm, schlimmer, Katzenberger", schimpfte ein Zuschauer über die Performance. Ein weiterer schrieb: "Daniela wer? Die Plastiktante kann ja nicht einmal Playback. Warum muss ich mit meinen Gebühren solche Leute mitfinanzieren? Peinlich."

Profi-Tänzer retteten Medienberichten zufolge die Performance vor einer Katastrophe. An dem Abend verfolgten etwa 4,1 Millionen Menschen den "Schlagerboom". Katzenberger, die in der von Florian Silbereisen performten Show den Song "So bin ich und so bleib ich" performte, war in der Vergangenheit nicht durch öffentlich zur Kenntnis genommene Sangeseinlagen aufgefallen.

Vor dem Auftritt hatte Silbereisen der "Katze" vor laufenden Kameras folgendes gesagt: "Dass du aufgeregt bist, ist nicht verwunderlich, denn du wirst heute zum allerersten Mal deine allererste Schlager-Solo-Single vor Millionen von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern präsentieren." Die Mallorca-Freundin erwiderte: "Ohje".

Daniela Katzenberger ist mit Lukas Cordalis liiert, ihre Mutter Iris Klein ist ebenfalls in den Medien immer mal wieder präsent. Einige Jahre lang betrieb die "Katze" in Santa Ponça ein Café, das sich jedoch nicht lange am Markt halten konnte. Ansonsten fällt die Residentin durch Einträge in sozialen Netzwerken wie Instagram auf.