Eltern wissen: In Ruhe, aber mit Kindern feiern, kann zu einer Herausforderung werden. Besonders, wenn man seine Kleinen auf Mallorca ohne familiäre Unterstützung großzieht. Doch auch eine Hochzeit oder ein runder Geburtstag können entspannt ablaufen. Heike Seita ist Erziehungswissenschaftlerin und hat sich der professionellen Kinderbetreuung verschrieben. Mit ihren Diensten war sie schon bei vielen Promi-Events und Hochzeiten von Fußball-Stars vertreten. „Kids Up Mallorca” ist seit acht Jahren in ihrer Hand.

Bis zu 30 Kinder auf einem Event können von dem Team betreut werden. Je mehr Kinder, desto mehr Betreuer sind dabei. Für kleine Kinder stellt das Team sogar eine 1 zu 1-Betreuung sicher. Vorab besichtigt Heike Seita die Location, um Gefahrenquellen wie Treppen, Pools und Teiche einschätzen zu können. Der Dienst muss für mindestens vier Stunden gebucht werden. Die Altersspanne reicht von 0 bis 6 Jahren. Am Tag des Events reist das Team mit einem „mobilen Spielplatz" an, wie die Inhaberin mit einem großen Lachen beschreibt. Der Aufbau dauert rund anderthalb Stunden. Von Legosteinen über Bobbycars bis zu Tipis ist fast alles dabei. Heike Seita (r.) und Katrin Hoberg sind der Kern des Teams. „Wir kriegen sie alle", kommentiert die 49-Jährige die Frage, wie sie mit schüchternen Kindern umgeht. „Durch unser Spielangebot haben wir praktisch keine Eingewöhnungszeit", erklärt sie. Den Eltern rate sie für die Feier nur eines: „Seid einfach so langweilig wie möglich!" Sogar die Kleinen, die etwas länger brauchen, seien bei ihr gut aufgehoben. Eine Schatzsuche oder eine Nachtwanderung, Zirkus spielen oder einmal Astronaut sein – an Ideen mangelt es Heike Seita nicht. Sie ist aber eine Befürworterin des „freien Spiels" und der Überzeugung, dass kleine Kinder kein allumfassendes Entertainment-Programm brauchen. Während der Events essen die Kinder in der Gruppe an einem eigenen Tisch. Erst kürzlich hat das Team eine Hochzeit begleitet und die Kinder bis 4 Uhr morgens betreut. Zum Schluss haben die Kleinen alle zusammen in einem Tipi geschlafen. Die Kleinen feiern ihre eigene Party, während die Großen in Ruhe essen, trinken und tanzen. Heike Seita arbeitet mit zwei Angestellten und kann darüber hinaus auf einen Pool von 20 Freelancern zurückgreifen. Sie alle sind entsprechend ausgebildet und werden von der Chefin persönlich ausgesucht. Diese sind in der Regel deutschsprachig und kommen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Auch gemischte Paare, wie etwa deutsch-mallorquinisch, kommen auf Kids Up Malloca zu. Firmen, die auf der Insel Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter auf die Beine stellen, gehören ebenfalls zu ihren Kunden. Die Angebote werden individuell kalkuliert und hängen von vielen Faktoren ab. Wie viele Kinder wie lange und wo betreut werden müssen, oder auch, wie alt sie jeweils sind. „Es gibt immer jemanden, der günstiger ist", sagt die Besitzerin. Ihr ginge es aber darum, den Kleinen gerecht zu werden. „Denn für Kinder schlägt mein Herz."