Unter den Millionen von Touristen, die jährlich die Balearen besuchen, gibt es immer wieder einige Prominente. Zu letzteren zählt auch das glamouröse australisch-spanische Schauspieler-Pärchen Chris Hemsworth und Elsa Pataky. Nachdem beide auf der Feier zum 68. Geburtstag des Vaters von Chris Hemsworth auf der Insel Mykonos zu Gast waren, nahmen sie mit ihrem Schiff Kurs auf Ibiza und Formentera.

Im Gegensatz zu anderen Stars ihres Kalibers hat sich das in Australien lebende Paar nicht für eine protzige vierstöckige Megayacht entschieden, um die Strände der Insel zu erkunden, sondern für ein einfaches Boot mit mallorquinischem Charakter. Hierbei bei handelt es sich um die La Juliana, eine nostalgisch anmutende "Llaüt", die mehr als ein halbes Jahrhundert Touristen von Colònia de Sant Jordi zum Cabrera-Archipel beförderte. Das Boot wurde 1965 in der Werft Bennàsar gebaut, einem 1882 in Port d'Alcúdia gegründeten Schiffsbauunternehmen.

Den Fotos zufolge, die Hemsworth und Pataky von sich auf Instagram posteten, haben die beiden auf dem Segelboot eine ausgelassene Zeit. So schrieb der australische Schauspieler zu einem Foto, das er in den sozialen Netzwerken teilte: "A little fun in the sun in Spain", was auf Deutsch übersetzt "Etwas Spaß unter der Sonne Spaniens" heißt und fügte dem ein Emoji mit der spanischen Flagge hinzu...

Mit an Bord der La Juliana waren die Kinder des Paares, India Rose (10), Tristan und Sasha (9). Der 39-jährige Hemsworth und die 46-jährige spanische Schauspielerin haben im Jahr 2010 nach nur wenigen Monaten Beziehung geheiratet. Im vergangenen Jahr erfuhr der australische Schauspieler bei Dreharbeiten zu einer Doku-Serie, dass er genetisch bedingt ein sehr hohes Risiko habe, an Alzheimer zu erkranken. Daraufhin hat er sich geschworen, beruflich etwas kürzer zu treten und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen – was er nun mit dieser Balearen-Bootstour nun wohl endlich in die Tat umsetzte!