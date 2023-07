Mit einer schmissigen Dschungelparty namens "Sauvage" hat der Luxusclub Purobeach den Sommer gefeiert. Am Donnerstagabend kamen dort zahlreiche Gäste zusammen, um bei schnellen Rhythmen den Sonnenuntergang zu betrachten und bis tief in die Nacht hinein zu feiern. Der Beachclub befindet sich in Cala Estància, von dort aus kann man unter anderem einfliegende und startende Flugzeuge betrachten.

Bei den Besuchern handelte es sich zumeist um Spanier, aber auch nicht wenige Deutsche machten dem allseits bekannten blütenweißen Gebäude, das auf einem ins Meer ragenden Felsen steht, ihre Aufwartung. Die meisten Partygäste tauchten in leger-elegantem Zwirn auf, die Frauen hatten sich in bunte Abendkleider gehüllt. Neben der Musik wurde den geneigten Gästen auch jede Menge Fingerfood ("Gambas", Sushi, Muscheln etc.) und Rosé- sowie Weißwein geboten. Espresso-Martinis in Gläsern mit draufdrapierten Blumenblättern sorgten für besonders vernehmbare Ahs und Ohs. Für Unterhaltung sorgten gelenkige Akrobaten, die durch die Luft wirbelten oder durch Reifen sprangen und im Swimming-Pool mit den bekannten schwarzen Wänden schwammen. Ähnliche Nachrichten Champagner, Häppchen und Las Vegas: So feiern die Reichen und Schönen auf Mallorca Der Purobeachclub ist eine von mehreren Luxuseinrichtungen dieser Art auf Mallorca. Bekannt sind auch der Mhares-Club nahe der Siedlung Puig de Ros und "Gran Folies" in Cala Llamp. Von dem letzteren, im Südwesten der Insel gelegenen Etablissement aus bietet sich wie in einem Amphitheater ein grandioser Ausblick auf das Meer.