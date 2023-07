Nautik-Fans und Yacht-Liebhaber auf der Insel dürften dieser Tage nicht schlecht staunen: Denn unweit der Küsten der Insel gleitet die Kaos, eine der größten Yachten der Welt, durch die Balearen-Gewässer. Zum Zeitpunkt ihres Stapellaufes, im Jahr 2017, war sie mit 110 Metern und 4523 Tonnen das größte Schiff, das jemals in den Niederlanden gebaut wurde. Die Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kaos belaufen sich jährlich auf 20 bis 30 Millionen US-Dollar.

Ihre derzeitige Besitzerin ist Nancy Walten, eine US-amerikanische Geschäftsfrau und Philanthropin, die die Erbin des Walmart-Konzerns ist und ein geschätztes Vermögen von 8,9 Milliarden US-Dollar besitzt. Die Kaos bietet Platz für 31 Gäste in 16 luxuriösen Kabinen. An Bord befinden sich darüber hinaus 24 Kabinen für die 45 Besatzungsmitglieder des Schiffes, wobei sich lediglich die Kabinen für den Kapitän und den Ersten Offizier auf dem Brückendeck befinden. Die Yacht lässt keine noch so anspruchsvollen Wünsche offen – so verfügt sie über einen geräumigen Aufzug, ein Dampfbad, ein Fitnessstudio und einen überdachten Beachclub.

Die Megayacht verfügt über vier Decks und einen großen

Swimming-Pool samt eingebautem Aquarium. (Foto: The Helicopter Centre)

Das Schiff hat vier Decks, von denen das größte das Achterdeck ist, wo sich ein großer Swimmingpool mit eingebautem Aquarium befindet. Ein Whirlpool an Bord bietet den Gästen beim Baden eine unglaubliche Aussicht auf das Meer. Am Bug befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz, und am Heck verfügt die Kaos über eine ausfahrbare Badeplattform. Letztere ist mit dem Lounge-Bereich im Inneren der Yacht verbunden, wo sich ein TV-Raum mit modernster Unterhaltungselektronik befindet.

Die Kaos war erst vor wenigen Wochen von Mitgliedern der spanischen Klimabewegung Futuro Vegetal im Hafen von Ibiza mit Farbe besprüht worden. Die Klima-Chaoten hatten ein Plakat bei sich, das mit dem Schriftzug "You Consume – others suffer" ( auf Deutsch "Ihr konsumiert, andere Leiden") versehen war.