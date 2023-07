Mit gerade einmal sieben Jahren hat Vivien Schmidt schon angefangen, sich für andere Menschen starkzumachen. Damals ermunterte ihre Mutter sie dazu, eine Patenschaft für ein Kind in Afrika zu übernehmen. Jetzt hat die Deutsche, die seit acht Jahren auf Mallorca lebt, eine Kampagne gestartet, um elf jungen Menschen, die kurz in Kenia vor dem Abschluss der Sekundarschule stehen, eine Ausbildung zu finanzieren. Erst vor zwei Jahren begann Vivien nach Organisationen und Stiftungen zu suchen, um einen Teil ihres Geldes für die bedürftigsten Kinder zu spenden. Sie stieß auf die deutsche Organisation Better Me und ihr Projekt zur Finanzierung einer kenianischen Stiftung, die von einer älteren Frau gegründet wurde und mehr als 300 Kindern in der Stadt Kisumo (Nyanza) bei ihrer Ausbildung und ihrem Leben hilft.

Vivien hat die Patenschaft für Vivian, sechs Jahre, und Audrey, acht Jahre, übernommen. "Was mir an der Organisation am besten gefiel, war der direkte Kontakt mit dem Koordinator. "Ich habe sogar Videotelefonate mit den Kindern geführt, um sie kennenzulernen", sagt sie im Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Última Hora". Dann bekam sie die Möglichkeit, selber in die kenianische Stadt zu fahren und die Kinder und das Projekt kennenzulernen. "Ich habe nicht gezögert. Zu dieser Zeit hatte ich einen guten Job, aber er war mir nicht erfüllend genug, um ihn nicht aufzugeben. Letztes Jahr im November flog ich nach Kenia, und aus dem ursprünglich geplanten dreimonatigen Freiwilligendienst wurde ein halbes Jahr".

Dort startete sie mehrere Projekte mit benachteiligten Kindern und Familien, aber eines davon erregte zweifellos seine Aufmerksamkeit mehr als alle anderen. Sie lernte elf Schüler in ihrem letzten Jahr der Sekundarschule kennen. "An einem Nachmittag in der Woche hielten wir mit ihnen Vorträge über das Leben und moralische Fragen oder über Disziplin. Vor allem diese elf jungen Leute sagten mir, dass sie für ihr letztes Schuljahr finanzielle Unterstützung benötigten. In dieser Bevölkerungsgruppe sind AIDS-Fälle und zerrüttete Familien keine Seltenheit", erzählt Vivien. Nach ihrer Rückkehr auf die Insel im vergangenen April half sie den Jugendlichen weiterhin mit ihrem Geld, um Rechnungen zu bezahlen und Fernunterricht zu organisieren.

Die deutsche Residentin bereitet bereits ihre nächste Reise in das kenianische Dorf vor. Sie wird im November stattfinden, und im Moment "weiß ich noch nicht, wie lange ich bleiben werde", aber eines ist für sie klar: "Ich möchte mit diesen elf jungen Menschen eine echte Wirkung erzielen." Dabei gehe es nicht nur darum, "ihre Studiengebühren zu bezahlen", sondern "Geld zu haben, um ihr Studium, ihre Berufsausbildung oder ihre Universität weiterzubezahlen", meint sie. In diesem Sinne glauben sie an eine "umfassendere und ganzheitliche Vision" als die der Stiftungen. "Es reicht nicht aus, zu sagen, dass dieses Geld 1.000 Kindern geholfen hat. Das ist nicht real, weil es keine Folgemaßnahmen gibt. Man muss die Hilfe fortsetzen und die Geschichte oder die Familie jedes einzelnen Kindes kennenlernen. Das Ziel ist, dass sie, wenn sie es schaffen, zu studieren, einen Job bekommen. Wenn sie nicht mehr studieren, kommen sie nicht weiter, kommen nicht aus dem Teufelskreis heraus und ihre Kinder werden die gleiche Geschichte wiederholen".

Sie erzählt, dass eines der elf Mädchen vor anderthalb Jahren ein Kind bekommen hat, als sie erst 16 Jahre alt war. Sie weiß auch, dass es in ihrer Familie mehrere Geschwister und jetzt ein Baby gibt, sodass die Ressourcen begrenzt sind. "Sie erzählte mir, dass sie den Unterricht verpasst hat, um als Reinigungskraft zu arbeiten, damit sie ihr Baby ernähren kann. Das ist die Realität, und sie muss nach der Sekundarschule studieren können, um Chancen zu haben", fügt Vivien hinzu.

Vivien arbeitet derzeit vorübergehend in Palma als Animateurin in einem Hotel. Das macht es ihr leichter, für eine gewisse Zeit Geld zu sparen und für mindestens sechs Monate wegzugehen. Ihr Erspartes geht an junge Menschen, sie ist sich darüber im Klaren, dass sie helfen will, aber sie ist begrenzt. In einer Kampagne auf Gofund hat sie sich ein Limit von 1.500 Euro gesetzt, um das zu subventionieren, was für die 11 Jugendlichen notwendig ist, damit sie die Sekundarschule abschließen und dann ihr Studium fortsetzen können. Bislang hat sie mehr als 800 Euro gesammelt und hofft, ihr Projekt in Zukunft ausweiten zu können, "um vielen weiteren Kenianern bei ihrer Ausbildung zu helfen".