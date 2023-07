Einem Jacket, das sich schwer zuknöpfen ließ, ist es zu verdanken, dass Tobias Wendeler innerhalb von einem Jahr komplett sein Leben umkrempelte und beinahe 30 Kilogramm abnahm. „Anfang 2020 war ich bei einer Hochzeit von Freunden in Kitzbühel und merkte, dass mein erst vor wenigen Wochen gekauftes Sakko nicht mehr passte”, so der 33-Jährige FitnessCoach. Er schwor sich, grundlegend etwas zu verändern.

„Ich war zu dem Zeitpunkt im Fitness-Center angemeldet, bin jedoch niemals hingegangen.” Dreimal die Woche Training, ein kompletter Verzicht auf Alkohol und Lebensmittel wie Chips, Pasta und Pizza haben sich ausgezahlt. Denn bei Wendeler zeigte innerhalb weniger Monate die Waage nur noch 66 statt der üblichen 93 Kilogramm an. „Das war dann schon beinah etwas zu wenig, und danach habe ich durch das Training wieder zehn Kilo an Muskeln zugelegt”, so Wendeler.

Doch damit nicht genug: Der damalige Reiseleiter veränderte sich nicht nur optisch, sondern auch beruflich und machte Ende 2020 seine Fitnesstrainer-Lizenz. „Bei meiner Ernährung war ich sehr dizpliniert, habe komplett auf Kohlenhydrate verzichtet und viel Wasser getrunken”, so der aus Köln stammende Fitness-Coach. „Was mich bei meiner Abnehm-Journey auch motiviert hat, ist es, auch mal den Bauchumfang zu messen. Dort ist manchmal mehr Veränderung sichtbar als auf der Waage”, so Wendeler. Heute gibt der Personal Trainer seine Erfahrungen weiter und zählt Prominente wie Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein zu seinen Klienten. Er sagt: „Ich trainiere wirklich gerne mit den beiden. Dabei bewundere ich wirklich die Motivation und den Fortschritt von Daniela. Und bei Iris denke ich, dass ihr der Sport nach der Trennung von ihrem Mann sehr gutgetan hat”, so Wendeler. Seine Fitness-Transformation teilt er auch mit seinen beinahe 10.000 Followern auf Instagram (@ tobiaswendeler ). „Als Trainer kann ich den Leuten ans Herz legen, wie ich es geschafft habe und sie motivieren”, erklärt er.

2007 war Tobias Wendeler zum ersten Mal im Rahmen eines Urlaubs nach Mallorca gekommen. „Mir war sofort klar, dass ich hier einmal wohnen möchte”, erinnert er sich zurück. Zu dem Zeitpunkt habe er noch eine Ausbildung im Tourismussegment gemacht. 2014 nahm er dann fünf Wochen unbezahlten Urlaub und belegte auf der Insel einen Sprachkurs. Kurz darauf beschloss Wendeler, eine Saison auf der Balearen-Insel zu verbringen. Er blieb jedoch bis heute.

Die Insel ist für Wendeler ideal: „Hier spielt sich das Leben im Freien ab, anders als in Deutschland. Nach der Arbeit geht man an den Strand oder trifft sich mit Freunden.” Nur das mallorquinische Essen sei für die Figur nicht ganz so gut, denn Jamón Serrano und Paella seien eben doch sehr kalorienreiche Lebensmittel, gibt die Sportskanone scherzhaft zu bedenken.

Im Sommer trainiert Tobias Wendeler lediglich eine Handvoll Kunden, wohingegen es im Winter durchaus bis zu 15 sein können. Dabei finden die Sporteinheiten im Gym, zu Hause, im Freien oder online statt. Darüber hinaus betreibt der Kölner mit seinem Bruder die Bootsverleihfirma Seashore Boats in Santa Ponça. In den Wintermonaten arbeitet Wendeler für gewöhnlich zudem als Contact Agent und Teamleiter für das Reiseunternehmen Tui. In Zukunft möchte der Trainer ein Fitness-Bootcamp auf der Insel gründen.