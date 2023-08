Wie in jedem Sommer findet auch 2023 die Party von Marcel Remus auf der Insel statt, wo sich nach Angaben des deutschen Immobilienmaklers der internationale Jetset der Reichen und Schönen trifft. Als Stargast der diesjährigen "Remus Lifestyle Night", die am Donnerstag im Hotel Llaut an der Palma de Playa stattfindet, kommt die britische Schauspielerin Liz Hurley.

Noch macht die 58-jährige Urlaub in Südfrankreich, wo sie im Ferienhaus des britischen Sängers Elton John wohnt. Dabei wird sie von ihrem 21-jährigen Sohn Damian begleitet, der das Patenkind von Elton John und dessen Partner David Furnish ist. Erst Montagnacht postete Hurley ein Foto auf Instagram, wo sie sich an den britischen Star-Musiker schmiegt. Elton John ist dafür bekannt, dass er prominente Freunde in seiner Villa aus den 1920er Jahren empfängt. Der zweifache Oscar-Preisträger hat das luxuriöse Anwesen mit einem großen Garten, einer umfangreichen Kunst- und Porzellansammlung in den 90-er Jahren gekauft – mittlerweile ist es über 15 Millionen Britische Pfund wert. 2019 nutzten selbst Prinz Harry und seine Gattin Meghan die Villa für einen privaten Urlaub mit ihrem Sohn Prinz Archie. Liz Hurley hat kürzlich die Dreharbeiten zu einem neuen Film unter der Regie von Anthony Waller abgeschlossen. In der Horrorstreife "Mute Witness", der teilweise in einer deutschen Kleinstadt spielt, geht es um unheimliche Ereignisse und erschreckende Geschichten über Kinder, die für die Sünden ihrer Eltern bezahlen müssen. "Mute Witness" feiert seine Premiere am 27. August auf dem FrightFest in Großbritannien.