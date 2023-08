Dieser Mann ist wohl einer der begehrtesten Junggesellen Mallorcas: Paul Janke, der durch seinen Auftritt bei "The Bachelor" bekannt geworden war, ist schon seit einigen Jahren Insel-Resident. Ohne viel Schnickschnack und Star-Allüren lebt er in Palmas Viertel El Terreno, das zwischen dem Hafen und dem Schloss Bellver liegt. Doch die richtige Frau an seiner Seite fehlt ihm noch, wie er 2022 im MM-Interview verraten hatte. In den vergangenen Wochen scheint sich aber in seinem Privatleben einiges getan zu haben. Auf seinem Instagram-Profil hat er immer öfter den Namen "Carlotta" erwähnt und auch schon gemeinsame Fotos gepostet.

Dabei handelt es sich um eine Katze, die ihm vor einigen Wochen zugelaufen war. Seitdem besuche sie ihn regelmäßig und bleibe auch manchmal über Nacht. Liebevoll sorgt er für das Tier, füttert und streichelt es. "Wir sind jetzt offiziell zusammen, mittlerweile verlobt und führen eine offene Beziehung. Es war Liebe auf den ersten Blick", kommentierte Paul Janke mit einem Augenzwinkern vor einigen Wochen auf Social Media. Eine MM-Redakteurin traf ihn vor einigen Tagen zufällig in seiner Nachbarschaft. Viele Katzen aus den umliegenden Straßen kämen ihn mittlerweile besuchen, erzählte er, obwohl er eigentlich "eher ein Hunde-Typ" sei. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul Janke 🌹 The Bachelor (@jankepaul) Aber die Tricolor-Katze Carlotta, wie er sie nennt, scheint es ihm angetan zu haben. Er habe auch schon eine Tierärztin zu sich nach Hause kommen lassen, die das Tier durchgecheckt habe. Dabei stellte sich heraus, dass Carlotta gechippt ist und nur vier Häuser weiter ein Zuhause hat. Dennoch käme sie jeden Tag bei ihm vorbei, beschrieb Paul Janke und strahlte dabei. Seitdem teilt er fast täglich Fotos, Videos und Neuigkeiten von Carlotta in seinen Instagram-Stories. Viele Fans sind begeistert und freuen sich über den "Cat-Content". Eine Followerin schreibt sogar: "Sie hat deine letzte Rose verdient".