Die Partys von Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus gehören mittlerweile zu den Highlights des Sommers auf Mallorca. Am Donnerstagabend war es wieder einmal auf der Dachterrasse des luxuriösen Hotels Iberostar Selection Llaut der Plaja de Palma so weit: Vieles, was Rang und Namen hat, kam zu dem Event – der Remus Lifestyle Night –, die bereits zum 13. Mal veranstaltet wurde.

Mit einem Händeschütteln und ein paar Worten begrüßte der Luxusmakler persönlich alle der 600 geladenen Gäste. Der Dresscode war für die Damen "Red", für die Herren ein sommerlich ungezwungener, schicker Look. Neben DJ-Beats, Sushi und leckeren Häppchen sowie prickelndem Cava gab es auch einen glamourösen Show-Lauf der prominenten Gäste auf dem roten Teppich samt Foto-Termin für die zahlreich erschienenen Presse-Fotografen.

Franziska Knuppe, Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Marcel Remus (v.l.n.r) (Foto: F. Krug)

Internationaler Star der Veranstaltung war die britische Schauspielerin Liz Hurley, die von ihrem Sohn Damian begleitet wurde und direkt von dem Anwesen von Elton John in Südfrankreich angereist war. Sie trug ein rotes Sommerkleid, während Damian im Versace-Anzug erschien. "Ich liebe Mallorca, das Licht ist hier besonders. Wir haben mehrere Film-Projekte, die wir auf der Insel gerne realisieren würden", so die 58-jährige Schauspielerin gegenüber MM. "Ich habe noch keinen speziellen Lieblingsplatz, doch dieser wird irgendwann sicherlich am Meer sein."

Aus Madrid war die spanische Schauspielerin und Schwester von Penélope Cruz, Mónica Cruz, eingeflogen. Sie sagte zu MM: "Ich habe schon einige Partys von Marcel Remus besucht und fühle mich hier sehr wohl. Zwischen uns ist schon fast eine Freundschaft entstanden. Es ist toll, dass Marcel so eine Veranstaltung ins Leben ruft, die Insel hat ihm viel zu verdanken."

Mónica Cruz Sánchez und den TV-Makler verbindet eine Freundschaft.

Auch der TV-Moderator Harry Wijnvoord ("Der Preis ist heiß") zeigte sich begeistert: "Ich bin zum ersten Mal hier und finde diese Party fantastisch, vor allem, dass alle Damen in Rot sind. Ich erhoffe mir gute Gespräche und Treffen mit vielen alten Kollegen, die ich hier sehe."

Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandez erklärte, wie sie ihre Auswanderung auf die Insel erlebt: "Ich habe schon 2008 darüber nachgedacht, nach Mallorca zu ziehen. Jetzt, mit Christian an meiner Seite, ging das alles ganz schnell – er ist jemand, der für solche spontanen Aktionen zu haben ist. Das wird wohl mit seinem Sternzeichen zusammenhängen (Jungfrau, Anm. d. Red.). Ich bin Waage und denke erst viel über solche Projekte nach, bevor ich sie realisiere."

Collien Ulmen-Fernandes hatte sichtlich Spaß auf dem roten Teppich.

Gegenüber MM sagte Marcel Remus, der von seiner Mutter Silke begleitet wurde: "Ich habe hier einst als Makler angefangen und war eine One-Man-Show, jetzt ist meine Mutter mit dabei. Ich bin so dankbar und kann selbst kaum glauben, dass alles so läuft mittlerweile." Zudem gab der Immobilienmakler einige Pläne preis, wie er sich sein nächstes eigenes privates Haus vorstellt: "Ja, es ist wieder in dem Stadtteil Son Vida, weil ich ein großer Son-Vida-Fan bin. Das ist einfach mein Gebiet. Vom Style und von der Architektur her soll es anders sein als andere Villen. Auch soll es mehrere Sport-Bereiche geben, samt Sonnenausrichtung."

Unter die Gäste mischten sich ferner auch die deutsche Schauspielerin Nastassja Kinski, das US-Model Bruce Darnell und Moderatorin Franziska Knuppe. Am späten Abend gab der TV-Makler zudem weitere Details zu der Fernsehsendung "Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team", bekannt. Die Serie wird ab dem 15. August auf Vox ausgestrahlt.