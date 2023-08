Spaniens König überragt alle. Felipe de Borbón ist so hochgewachsen, dass nahezu jeder Bürger zu ihm aufblicken muss. Das zeigte sich einmal mehr beim Empfang in der Sommerresidenz auf Mallorca: Mehr als 500 Vertreter der balearischen Gesellschaft waren dort am Donnerstagabend auf die weitläufige Terrasse des Marivent-Palastes in Palma geladen worden. Nachdem Felipe und Letizia sowie Altkönigin Sofía jedem einzelnen der in einer langen Warteschlange eintreffenden Gäste die Hand gereicht hatten, mischten sich das Staatsoberhaupt sowie Letizia und Sofía unter die Anwesenden. Dort war der Monarch mit dem graumelierten Bart und den blauen Augen aufgrund seiner hohen Statur stets unschwer auszumachen. Felipe führte kurze Unterhaltungen mit den Geladenen und ließ sich auf Bitten der Gäste bereitwillig gemeinsam mit ihnen auf Erinnerungsfotos bannen.

Es war nach dem Vorjahr das zweite Mal, dass der Marivent-Palast für den traditionellen königlichen Sommerempfang für die balearische Gesellschaft zum Einsatz kam. Davor hatte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets im Almudaina-Palast neben der Kathedrale stattgefunden. Dann hatten König Felipe VI. und Königin Letizia in Begleitung von Königin Sofía beschlossen, den Empfang während ihrer Sommerferien auf Mallorca in den Garten der Sommerresidenz zu verlegen.

So erschienen König Felipe, Letizia und Sofía zum Empfang.

Die Entscheidung dafür gilt als Zeichen der Öffnung des Sommerpalastes für die mallorquinische Gesellschaft, deren Vertreter das informelle Treffen mit dem König und der Königin dort in einem privilegierten Rahmen genießen können. So war das Zeremoniell der Handreichung vor der Villa auf dem Hügel in der mediterranen Gartenanlage pünktlich um 21 Uhr eröffnet worden. Als eine der ersten begrüßten die Könige die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens, die in Begleitung ihres Ehemanns Javier Bonet, dem stellvertretenden Bürgermeister von Palma, erschienen war.

Auf Prohens folgten führende Persönlichkeiten der Balearen-Politik: Parlamentspräsident Gabriel Le Senne, die Delegierte der Zentralregierung, Aina Calvo, der Generalkommandant der Balearen, Fernando Luis Gracia Herreiz, der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, und der Präsident des Inselrates, Llorenç Galmés.

Anders als in den vergangenen Jahren nahmen an der Veranstaltung mehr Politiker teil, da zum ersten Mal Bürgermeister von allen Inseln eingeladen worden waren. Neben den Alkalden waren auch Abgeordnete und Senatoren des spanischen Parlaments sowie Minister der Regierung und der Inselräte zugegen. Die Entscheidung, die Bürgermeister einzuladen, hatte die Folge, dass ein großer Teil des auf den Inseln vertretenen Konsularkorps bei dieser Gelegenheit nicht eingeladen werden konnte.

Auf der Gästeliste standen darüber hinaus der Fremdenverkehrspräsident von Mallorca, Eduardo Gamero, die Arbeitgeberpräsidentin Carmen Planas und der Präsident des Wirtschaftszirkels von Mallorca, Josep Vicens. Der Präsident des balearischen Verkehrsverbandes, Rafael Roig, spielte eine wichtige Rolle, da sein Unternehmen, Transportes Roig, einmal mehr für den Transport der Gäste und der Medien vom Marinestützpunkt Porto Pi zum Marivent-Palast zuständig war.

Die Tourismus- und Wirtschaftsbranche war durch die Präsidentin des Hotelverbandes Fehm, Maria Frontera, durch den Präsidenten der Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, sowie durch den Hotelier Toni Mir vertreten. Der Flughafen von Palma wurde durch seinen Direktor Tomás Melgar repräsentiert, aus der Welt der Banken waren Jaume Julià und Mari Cruz Rivera anwesend.

Meliá-Chef Gabriel Escarrer Jaume nahm mit seiner Frau Belén Puerto an dem Empfang teil.

Die Sozialistische Partei PSOE war durch Vicenç Thomàs, Catalina Cladera und Cosme Bonet vertreten. Von der balearischen Mediengruppe Serra erschienen die Präsidentin Carmen Serra, der Herausgeber und der Chefredakteur der Tageszeitung „Ultima Hora“, Miquel Serra beziehungsweise Albert Orfila, die Direktorin von Audiovisuals, Paula Serra, sowie die Chefredakteure des „Mallorca Bulletin“, Jason Moore, und des „Mallorca Magazins“, Alexander Sepasgosarian.

Chefredakteure und Verleger der Medien der Grup Serra beim Empfang (v.l.n.r.): Alexander Sepasgosarian, Josep Pons Fraga, Miquel Serra, Albert Orfila und Jason Moore.

Wie jedes Jahr luden der König und die Königin auch die Jugendlichen ein, die bei den Aufnahmeprüfungen an den Universitäten am besten abgeschnitten hatten, sowie die Prämierten der Ramon-Llull-Preise und der goldenen Verdienstmedaillen der Balearen. Die Monarchen ehrten auch prominente Persönlichkeiten aus der Welt der Musik, des Films, der Kunst und der Mode. Unter den Gästen befanden sich der Designer Pablo Erroz und die prominenten Köche Koldo Royo und Miquel Calent. Die Veranstaltung fand in einer besonderen Atmosphäre statt, vor allem, weil die Temperaturen sich ein wenig abgekühlt hatten und nicht im Geringsten an die schweißtreibenden Abende der Vergangenheit zu diesem Anlass erinnerten. So war der Empfang unter freiem Himmel ein voller Erfolg.

Auf der sportlichen Seite ist zu erwähnen, dass Vertreter des Hallenfußball-Vereins Mallorca Palma Futsal, dem Team der UEFA Champions League 2023, eingeladen waren. Das Königspaar kam mit den Spielern, Managern und Sponsoren des Vereins zusammen. Felipe und Königin hielten den Pokal trotz seines Gewichts mehrmals in den Händen.

Das Königspaar empfing auch die Mannschaft von Mallorca Palma Futsal, die in diesem Jahr die Champions League gewann.

Nach der halbstündigen Handreichungszeremonie begaben sich die Gäste auf die Freiluftterrasse. Für die lukullischen Häppchen, die anschließend gereicht wurden, waren in diesem Jahr die Köche Maca und Daniel de Castro verantwortlich. Dazu wurden Weine der Insel, Bier und alkoholfreie Getränke kredenzt. Wie im Vorfeld angekündigt, wurde die Veranstaltung kurz nach 22.30 Uhr beendet. Felipe, Letizia und Sofía winkten unter dem Beifall der Geladenen zum Abschied und entschwanden durch das Portal der Sommerresidenz. Dann wurde die ornamentreiche Doppeltür geschlossen. Die Besucher machten sich durch den Park auf den Heimweg.