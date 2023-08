Schaut her! Wir sind genau wie Ihr.” Die Botschaft, die die spanischen Royals bei ihrem traditionellen Fototermin während des Mallorca-Urlaubs ausgesendet haben, könnte auch in diesem Jahr wieder so lauten. Man geht spazieren, man lacht, man umarmt sich ... Mit den royalen Sommerferien auf Mallorca, die vor gut zehn Tagen begannen, vermitteln Felipe, Letizia und die Töchter Leonor, die ab Ende des Monats einen dreijährigen Militärdienst antreten wird, und Sofía auch in diesem Jahr wieder das Bild einer „ganz normalen” Familie. Gut zu erkennen auch auf den Fotos, die beim Besuch in den Gärten von Alfàbia vor einer Woche entstanden.

„Es hat uns gut gefallen. Wir hätten früher kommen sollen. Es ist wunderbar, dass dieser Garten über so viele Jahrhunderte hinweg erhalten wurde”, so König Felipe VI. gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora”. Schon in den Jahren, als Felipe und Letizia noch nicht auf dem Thron saßen, besuchten sie in den Sommerferien stets besondere Orte auf Mallorca. Dies ist mittlerweile zu einer Tradition geworden. „Es ist eine Art, für die Insel zu werben”, erklärte der Monarch. Felipe VI. mit der neuen Balearen-Präsidentin Marga Prohens. Doch auch auf Mallorca folgen die Royals einem strengen Protokoll. Bereits in den ersten Tagen ihres Aufenthalts hatten sowohl der Monarch als auch seine Gattin mehrere öffentliche Termine wahrgenommen. Felipe segelte unter anderem bei der 41. Ausgabe der internationalen Regatta Copa del Rey Mapfre mit, bei der rund 100 Besatzungen aus 16 Ländern in insgesamt acht Wertungsklassen an den Start gingen. Zu den etwa 1500 Teilnehmern des Wettbewerbs gehörte auch Titelgeber König Felipe VI., der wie im vergangenen Jahr am Ruder der 50 Fuß (zirka 50 Meter) großen Aifos stand und nach der Regatta auch die Trophäen verlieh. Kurios: Zeitgleich absolvierte Felipes Vater, der im Exil lebende Alt-König Juan Carlos I., bei einem umstrittenen Heimatbesuch in Nordspanien ebenfalls einen Segeltörn. Dessen Gattin, Alt-Königin Sofía, weilt indes ebenfalls auf Mallorca. Die 84-Jährige verbringt einen Teil des Jahres im Marivent-Palast. Für offizielle Anlässe aber nutzt die Königsfamilie den Almudaina-Palast. Ähnliche Nachrichten Vor königlichem Besuch: Marivent-Palast in Palma wird für eine halbe Million Euro herausgeputzt Gleich zu Beginn der Urlaubs hatte Felipe dort Vertreter der politischen Institutionen empfangen. Ministerpräsidentin Marga Prohens (Volkspartei PP) übergab ihm dabei ein Dokument, in welchem die zehn wichtigsten Vorhaben der erst seit wenigen Wochen amtierenden Regierung erläutert werden. Die Regierungschefin äußerte, dass sie mit Felipe nicht über Politik gesprochen habe. Sie sagte, dass der „Govern” dankbar für die Tatsache sei, dass die königliche Familie immer Mallorca aussucht, um hier ihre Sommerferien zu verbringen. Auch andere herausragende Politiker kamen in den Genuss, mit dem Monarchen sprechen zu dürfen: Inselratschef Llorenç Galmés (Volkspartei PP) äußerte, „stolz” darauf zu sein, dass der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsmotor der Insel sei. Man werde nicht mehr, wie Mitglieder der sozialistisch geführten Vorgängerregierung, antitouristisch agieren. Stattdessen wolle man zusammen mit den Spitzenvertretern der Branche einen nachhaltigen Tourismus fördern. Königin Letizia besuchte indes die Abschlussgala des Atlàntida Film Fests in Palma – ein Termin, der seit Jahren fest im Kalender der 50-Jährigen vorgemerkt ist. Im Marivent-Palast empfingen die Royals die Balearen-Gesellschaft. Am vergangenen Donnerstag dann stand der traditonelle Empfang der Balearen-Gesellschaft im Marivent-Palast auf dem Programm, bei dem die Royals mehr als 500 geladenen Gästen die Hände schüttelten. Es war nach dem Vorjahr das zweite Mal, dass die königliche Sommerresidenz für den traditionellen Sommerempfang zum Einsatz kam. Davor hatte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets im Almudaina-Palast neben der Kathedrale stattgefunden. Die Königsfamilie beim Abendessen in Portitxol. Und nicht zuletzt besuchten die Borbonen – (fast) ganz privat – ein Restaurant. Der Monarch wählte für das Abendessen mit Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor, Prinzessin Sofía, Alt-Königin Sofía und deren Schwester, Irene von Griechenland, wie im vergangenen Jahr ein Lokal in Palmas Meeresstadtteil Portitxol. Während es im Sommer 2022 ins "Ola del Mar" ging, vertrauten der König und die Königin in diesem Jahr erneut der Küche des bekannten Inselgastronomen Guillermo Cabot, der erst vor einigen Wochen das Restaurant "Mia" eröffnet hatte. Dieses befindet sich auf der "Rückseite" des Hafens neben dem Hotel Portixol und gleich um die Ecke vom "Ola del Mar", das der Chef zehn Jahre lang leitete.