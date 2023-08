Während ihr Bruder, Casper Ruud, sich anstrengt, die Tennis-Weltrangliste hinaufzuklettern, erregt seine Schwester, Caroline Ruud, mir ihren Fotos auf Instagram die Gemüter ihrer Fans. Auf den Bildern ist die norwegische Blondine, die 25.000 Follower in den sozialen Netzwerken hat, mit ihrem Freund, Herman Kristensen an der Bucht Cala S'Almunia im Südosten der Insel zu sehen.

Dem Foto, das Caroline Ruud von sich postete, fügte sie einen

Delfin-Emoji hinzu. (Foto: Instagram)

Caroline Ruud ist die Älteste der drei Ruud-Geschwister und betreibt eine Bekleidungsmarke namens "I Can I Will". Oft wird sie auch am Rande des Tennis-Courts gesichtet, wo sie ihren Bruder bei wichtigen Matches anfeuert.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 💋Caroline Ruud (@_carolineruud)

Der 24-jährige norwegische Tennisspieler Casper Ruud ist die ehemalige Nummer zwei der ATP-Rangliste. Er gilt als einer der stärksten Tennisspieler seiner Generation und bereitet sich derzeit auf die U.S.-Open vor. Hierfür trainiert er momentan an der Rafa Nadal Academy in Manacor, wo sich zurzeit auch seine zweite Schwester, Charlotte, aufhält.