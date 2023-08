Sonne, Strand und Meer – wie schön der Sommer auf Mallorca ist, erleben auch in dieser Saison viele Urlauber aus der ganzen Welt. Eine von ihnen ist die deutsche TV-Moderatorin Nazan Eckes, die ihre Zeit auf der Insel in vollen Zügen zu genießen scheint. Seit einigen Tagen hat sie häufiger Fotos und Videos auf ihren Social Media-Kanälen und bringt ihre Fans in Verzückung. Darunter sind immer wieder sexy Bikini-Fotos und Posen, die vor Lebensfreude strotzen. Der Promi ist dabei in fast jeder Himmelsrichtung auf der Insel unterwegs.

Unter anderem erkundete Nazan Eckes den beliebten Ort Port de Sóller im Nordwesten. Dort war sie im Jumeirah Hotel & Spa, das viereinhalb Sterne hat, und postete Fotos vom Infinity-Pool. Abendessen gab es im hoteleigenen Restaurant Cap Roig. Einen anderen Tag verbrachte die Moderatorin im Purobeach Club Illetas, im Südwesten Mallorcas, unweit von Palma. Wie gut ihr die Insel tut, zeigt sich in der Bildunterschrift: "Mein Sonntag war so schön. Ich bin so dankbar. Da kann ich nur mit guter Energie in die neue Woche starten", kommentierte sie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nazan Eckes - official (@nazaneckes)

Auch ein Tag auf dem Boot stand auf dem Programm: Die 47-Jährige war mit ihren beiden Söhnen und zwei Freundinnen auf dem Wasser unterwegs. Im Juni hatte sie MM verraten, dass sie bald fest auf Mallorca leben wird: "Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel", so die vor allem für den Privatsender RTL tätige Fernsehfrau. Das Domizil von Nazan Eckes und ihrer Familie befindet sich im Norden der Insel, in der Gegend um Pollença. Dort besitzt die Moderatorin seit mehreren Jahren eine Finca mit Pool, die sie liebevoll hergerichtet hat.

Jobs in Deutschland wird sie natürlich weiterhin machen. "Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort. In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus." Auf die Frage, was Eckes mit Mallorca verbindet, sagte sie: "Viele Dinge, die bei nicht allen Priorität haben. Ich mag die Natur hier sehr, sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahre leidenschaftliche Joggerin, ich liebe die Berge, das Meer und die Sonne und ich hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte. Und jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr, was mich sehr glücklich macht."