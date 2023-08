Zwei britische Schauspielerinnen haben nach eigenen Angaben unlängst ihren Augen nicht getraut, nachdem sie auf Mallorca zu einem Besuch "in einer Villa" eingeladen worden waren. Wie die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" am Mittwoch berichtete, fuhren die in ihrem Land bekannten Miminnen Linda Robson und Leslie Joseph in einem Kleinbus zusammen mit anderen Personen los, ohne genau zu wissen, wohin es ging. Schließlich erreichten sie zu ihrer Überraschung das berühmte S'Estaca-Luxusanwesen von Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones bei Valldemossa.

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas Die beiden Schauspielerinnen plauderten laut "Majorca Daily Bulletin" am Dienstag in einer People-Sendung im britischen Fernsehen aus dem Nähkästchen. Wie sie äußerten, verbrachten sie einen ganzen Tag auf S'Estaca. Zu dem Treffen war es ihren Angaben zufolge durch Vermittlung eines befreundeten Musical-Leiters gekommen, mit dem die Künstlerinnen auf der Insel urlaubten. Angekommen in S'Estaca wurden sie von Douglas persönlich empfangen. Er und seine Frau, deren junggebliebener Körper die Besucherinnen beeindruckte, führten die Gäste herum. Die Leibköche des A-Promi-Paars tischten ihnen sogar ein Abendessen auf. Leslie Joseph und Linda Robson erfuhren in dem Anwesen, wie sie weiter äußerten, dass Catherine Zeta-Jones Gardinen und Kissenbezüge in dem historisch bedeutsamen Gebäude selbst genäht hatte. Michael Douglas ("Wall Street") und seine Frau halten sich bereits seit einigen Monaten wie in den vergangenen Jahren auch auf ihrer Lieblingsinsel auf. Ob ihre Kinder derzeit bei ihnen sind, ist unklar. Das Paar gilt als kunstbeflissen und sucht auch immer mal wieder Edelrestaurants auf der Insel auf, um dort ihren kulinarischen Vorlieben zu frönen.