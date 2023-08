Die gewöhnlichen Kinogäste des Cine Ciutat in Palmas Kulturzentrum S'Escorxador staunten am Donnerstagabend nicht schlecht: Denn unter die bürgerlichen Besuchern des Filmtheaters, die sich den derzeit gehypten Barbie-Film anschauten, reihten sich der spanische König mit seiner Gattin sowie Altkönigin Sofia ein. 20 Minuten nach Beginn der Filmvorführung trafen auch die Prinzessinnen Leonor und Sofia ein. Als das Leinwand-Publikum die Anwesenheit der royalen Familie bemerkte, fing es an, zu jubeln und zu applaudieren, woraufhin sich die Königsmitglieder mit Grußworten bedankten. Ab 20.15 Uhr tauchten das Filmpublikum und die Royals dann endlich für zwei Stunden in die rosarote Welt von Mattel ein.

Die royalen Besucher erregten unter den Kinogästen des "Barbie"-Films viel Aufmerksamkeit. Nach dem Ende des Films verbreitete sich die News von der Anwesenheit der Königsfamilie unter dem gewöhnlichen Volk im Zentrum S'Escorxador wie ein Lauffeuer – erneut gab es wieder Beifall und Jubel für die Royals. Zum Ausklang des Tages ging die königliche Familie in einem Restaurant Abendessen. Damit dürften die hoheitsvollen Sommerferien auf der Insel zu Ende sein, iwährend der sich die königlichen Besucher unter anderem auf einer von Felipe VI. gecharterten Yacht vergnügt hatten.