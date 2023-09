Spaniens König Felipe VI. ist nach seinen offiziellen Terminen auf Mallorca privat für einen Kurzbesuch nach Mallorca zurückgekehrt. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, hielt sich der Monarch am vergangenen Donnerstag mit Freunden im Restaurant Barahona-Casa Manolo im Dorf Ses Salines im Insel-Südosten auf.

In dem Lokal hatten Felipe und Letizia bereits am 17. August 2004 als Prinzenpaar einige schöne Stunden verbracht. Im Mai jenes Jahres hatten die beiden geheiratet, der Tisch von damals wird in dem Restaurant noch heute in Ehren gehalten. Am Donnerstag ließen sich nach dem aktuellen royalen Besuch drei Generationen der Familie Barahona ablichten.

Anfang August hatte die königliche Familie traditionsgemäß mehrere offizielle Termine auf Mallorca wahrgenommen, darunter einen großen Empfang für Politiker und Gesellschaftsgrößen im Marivent-Palast. Danach zogen Felipe, Letizia und die Töchter Leonor und Sofía wieder ab. Die Stellung im Palast hält weiterhin Altkönigin Sofía.

Die nahm am Montag einen Charity-Termin wahr. Sofía besuchte die sogenannte Nahrungsmittelbank in Palma. Sie verteilt Spenden an Bedürftige, die zu wenig Geld haben, um sich immer Essen kaufen zu können. Vor zehn Jahren hatte sich Sofía dort zuletzt sehen lassen. Die Einrichtung befindet sich im Großmarkt Mercapalma.

Sofía wurde von der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens und der Delegierten der Zentralregierung auf den Balearen, Aina Calvo, begleitet. Die Altkönigin gilt als treueste Mallorca-Freundin der Royals. Ihr Mann Juan Carlos lebt in Abu Dhabi und hat sich auf der Insel seit Jahren nicht sehen lassen.