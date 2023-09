Die mallorquinische Hotelkette RIU Hotels & Resorts setzt sich verstärkt für den Umweltschutz, soziale Gleichberechtigung und nachhaltigen Tourismus ein. Im Rahmen dessen hat das Unternehmen jetzt seinen Jahresbericht 2022 veröffentlicht, der zum ersten Mal im vergangenen Juli in Palma de Mallorca von Carmen Riu, CEO von RIU, Catalina Alemany, Direktorin für unternehmerische Sozialverantwortung, und Lola Trian, Direktorin für Nachhaltigkeit, den Stakeholdern und Medien vorgestellt wurde.

Auch der Schutz der Meere spielt bei der mallorquinischen Hotelkette eine wichtige Rolle. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen weltweit rund 110.000 Schildkrötenbabys aufgepäppelt und freigelassen. Des Weiteren konnten 1000 Korallenbänke gepflanzt werden.

Im Jahr 2022 investierte die Kette insgesamt 2.264.689 Euro in 71 Projekte, die in Zusammenarbeit mit 64 Partnern entwickelt wurden. Kinder sind nach wie vor der Hauptaktionsbereich von RIU (54 Prozent der sozialen Investitionen) mit Projekten in den Bereichen Gesundheit, soziale Entwicklung und Bildung. Direkt profitierten davon 42.636 Kinder und Jugendliche.

Die Hotelkette RIU gilt neben Europa und den Balearen als eine der Marktführer im Karibischen Raum und auf den Kanarischen Inseln. Zudem ist sie die viertgrößte in Spanien, gemessen am Umsatz und der Zimmeranzahl.