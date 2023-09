Michelle Obama, die Frau des Ex-US-Präsidenten Barack Obama, hat es bewerkstelligt, sich wochenlang fast unbemerkt auf Mallorca aufzuhalten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung flog die 59-jährige am Sonntag von der Insel in einem Privatjet ab und landete Stunden später in München. Ein einziges Mal, nämlich Anfang September, war Obama fotografiert worden, nämlich mit Bekannten in einem Restaurant im Luxusyachthafen Puerto Portals.

Ähnliche Nachrichten Fast unbemerkt: So entspannt macht Michelle Obama Urlaub auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Am Montag hielt Michelle Obama dann eine Rede auf einer Start-up-Messe namens „Bits & Pretzels“, nachdem sie in einem Luxushotel eingecheckt hatte. Der Vortrag, für den Obama 700.000 Euro bekommen haben soll, lautete: "Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben". Obama wollte ihre Zuhörer "ermutigen, ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden". Ursprünglich war ein Besuch von Michelle Obama auf dem Münchner Oktoberfest im Gespräch, aber nach Informationen der "Bild"-Zeitung entschied sich Michelle Obamas Team aus Sicherheitsgründen dagegen. Die Wiesn-Stimmung sollte aber in einem bekannten Feinkost-Restaurant aufkommen. Barack Obama regierte die USA von 2009 bis 2017.