Der kürzlich geäußerte innige Wunsch von Mallorca-Freundin Iris Klein, als Cover-Dame eine der kommenden Playboy-Ausgaben zu zieren, rückt mit größeren Schritten näher. Der Chef des Männermagazin, Florian Boitin, machte der 56-jährigen Bewohnerin von Santa Ponça Hoffnung.

"Die aktuelle 'Playboy'-Ausgabe mit der fast 67-jährigen Désirée Nick hat nicht nur für großes Aufsehen gesorgt, sondern ist auch am Kiosk ein Bestseller", sagte der Journalist dem People-Magazin "Bunte". "Dass sich Frauen, die wie Iris Klein im Rampenlicht stehen, ebenfalls eine Plattform wie den deutschen 'Playboy' wünschen, freut mich persönlich sehr", fügte Boitin hinzu.

Iris Klein hatte zuletzt einen Model-Auftritt in New York erfolgreich über die Bühne gebracht. Danach wurde es etwa ruhiger über die Mutter des Fernseh-Starlets Daniela Katzenberger. Vor einigen Tagen brachte sich Klein, die sich dem Vernehmen nach ihre Brüste vergrößern hatte lassen, für einen Auftritt in dem Männermagazin selbst ins Gespräch.

In den Wintermonaten war die angeblich schmerzhafte Trennung von Iris Klein und ihrem Mann Peter medial bis ins kleinste Detail nacherzählt worden. Es bleibt unklar, ob die Umstände der offensichtlich real vonstatten gegangenen Trennung dramatisiert worden waren, um den Marktwert in der Boulevardpresse zur Freude beider Involvierter zu erhöhen.