Die ersten Wochen als Soldatin hat Prinzessin Leonor an der Militärakademie von Zaragoza gut überstanden. Das ist zumindest den Bildern zu entnehmen, die das spanische Königshaus vergangene Woche von der Blaublüterin veröffentlichte, und wo sie in Uniform umgeben von ihren Kameraden bei verschiedenen Aktivitäten zu sehen ist.

Leonor bei Militärübungen auf schwierigem Terrain - Staub und Schmutz scheinen die Prinzessin dabei gar nicht zu stören.

Die Prinzessin von Asturien absolviert seit 17. August an der Militärakademie eine dreijährige Ausbildung, wie einst ihr Vater und ihr Großvater. Die zukünftige Königin wird während dieser Zeit in den Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe ausgebildet. Dabei sieht der Zeitplan vor, dass die Tochter von König Felipe und Königin Letizia 2024 und 2025 zur Marine gehen wird, und im darauffolgenden Jahr (2025) steht für sie die Luftwaffe an.

Ist sich für keine schwierige Übung zu schade: Leonor schwimmt

mit kompletter Ausrüstung durch ein Gewässer.

In den ersten Wochen standen für Leonor de Borbón und den anderen Kadetten bei dem Basismodul in der Kampfausbildung Schießübungen, und die Überquerung von Gefechtsbahnen, Wasserläufen, schwierigem Terrain und leichten Pässen auf dem Stundenplan. In der Militärakademie herrscht eine strenge Tagesordnung. Leonor kann jedoch an den Wochenenden, wenn sie nicht an den Manövern teilnimmt, nach Hause fahren.

Die Prinzessin nimmt an der Säbelübergabe in der Allgemeinen Militärakademie in Saragossa teil.

Ein wichtiger Akt der militärischen Ausbildung der Prinzessin findet am 7. Oktober statt, wenn sie auf dem Exerzierplatz der Akademie unter den Augen der Öffentlichkeit ihren Fahneneid ablegen wird. Nach dieser Zeremonie wird Leonor de Borbón, die am 31. Oktober volljährig wird, das zweite Jahr der militärischen Ausbildung absolvieren und ein speziell für sie entwickeltes Ausbildungsprogramm durchlaufen. Leonor hat während der Ausbildung einen Anspruch auf ein Gehalt von 417 Euro. Der Palast meldete allerdings, dass sie darauf verzichten wird.

Auch ihre jüngere Schwester, die offiziell mit royalem Namen Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz heißt, begann vor wenigen Wochen eine neue Etappe in ihrem Leben und eine weitere Ausbildung. Nach ihrem Besuch der Schule Santa María de los Rosales in Madrid belegt die Infantin seit wenigen Wochen Abiturkurse an dem UWC Atlantic College in Wales im Vereinigten Königreich.

Mit gepackten Koffern verabschiedet sich Sofía vor dem Zarzuela-Palast in Madrid.

Der Aufenthalt der 16-jährigen Prinzessin beläuft sich für die beiden Kurse zusammen auf rund 74.000 Pfund, was umgerechnet in etwa 82.000 Euro entspricht. Der Unterricht an dem College, das sich einem modernen Bildungsmodell und dem kulturellen Austausch von Menschen aus verschiedenen Ländern und Glaubensrichtungen verschrieben hat, begann für Infantin Sofia am 5. September.