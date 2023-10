Die als TV-Auswanderin auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangte Daniela Büchner hat sich eine radikale Typveränderung gegönnt. Auf Instagram postete die Witwe der im November 2018 verstorbenen "Goodbye-Deutschland"-Legende Jens Büchner Fotos von sich selbst, die sie rank und schlank zeigen.

Der "Bild"-Zeitung sagte die in Cala Millor wohnhafte Residentin: "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate. Das alles zusammen hat gut funktioniert." Nach ihrem Sommer-Regime trägt Büchner mittlerweile nach eigenen Angaben Kleidergröße 38. "Es reicht jetzt mit dem Abnehmen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Figur. Ich müsste jetzt ein bisschen unter 65 Kilo wiegen, so genau weiß ich das nicht. Aber selbst meine Tochter Jada bedient sich jetzt immer öfter an meinem Kleiderschrank und trägt meine Klamotten."

Auffällig ist auch Büchners lange Haarpracht. Sie schaut ihre Follower mit einer neuen Frisur an. „Ich hatte ja im letzten Jahr schon mal Extensions probiert, aber es war mir alles zu schwer", so die 45-Jährige zu "Bild". "Ich habe dann meine Haare geschont und leider selbst gefärbt. Letzteres ging nicht wirklich gut aus."

Daniela Büchner gilt neben Peggy Jerofke, Steff Jerkel und den Robens-Bodybuildern als Insel-Vorzeigefrau der Erfolgs-TV-Reihe "Goodbye Deutschland". Ihre Instagram-Posts bringen regelmäßig zahllose Fans in Wallung.