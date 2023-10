Es kann nur zwei geben: Und die hießen am Ende Jutta Roth und Hans-Jürgen Kewitz, die beiden waren die Brutto-Gewinner des vom Immobilienunternehmen "Minkner & Bonitz" gesponserten Golf-Gala-Turniers des Mallorca Magazins am Samstag (7.10.) in Golf de Andratx mit 27 beziehungsweise 30 Punkten. Bei traumhaftem Wetter und exzellenten Platzverhältnissen waren am Vormittag insgesamt 127 Spielerinnnen und Spieler auf die Runde gegangen, um einen der schönsten Plätze auf der Insel unter die Schläger zu nehmen.

Für die Halfway-Verpflegung sorgte das Team von Gourmet-Chef Gerhard Schwaiger, der den Teilnehmern gleich ein Drei-Gänge-Menü auf halbem Wege servierte, zudem gab es ein Welcome-Paket des Delikatessenhandels "Fet a Sóller" und zum krönenden Abschluss einen Sekt-Empfang an Loch Nr. 18. Der Tag endete am Abend mit einem Gala-Dinner im Restaurant des Yachtclubs von Port d'Andratx mit Siegerehrung, Tombola und einer Verlosung zu Gunsten des Wohltätigkeitsverein "Freunde der Kindheit", die Verlagschefin Carmen Serra organisiert hatte. Alle Details und Fotos von dem spektakulären Event gibt es in der kommenden Ausgabe des Mallorca Magazins am Donnerstag, 12. Oktober.