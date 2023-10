"Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis ist für eine Hochzeit der Promi-Ärztin Dr. Ermi Arpa, die hier auf Mallorca ihren Partner Bast Dahlem geheiratet hat, nach Mallorca gekommen. Wie sie in ihrer Story auf Instagram postete, zeigte sich die niederländische Influencerin, die ein satinfarbenes, eng anliegendes Abendkleid trug, in Feierlaune und griff im Laufe der Veranstaltung in ihrer Rolle als Brautjungfer in dem Luxushotel Finca Serena auch zum Mikrofon.

Bei der Hochzeit half die Moderatorin ihrer Freundin, der

Star-Dermatologin Dr. Emi Arpa, mit dem Make-up.

(Foto: instagram/sylviemeis) Das 45-jährige It-Girl hatte zuvor mit dem neuen Mann an ihrer Seite, dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen (geschätztes Vermögen: 200 Millionen Euro), auf der Insel angelegt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben sich die beiden erst Anfang September in Amsterdam kennengelernt. Auf Mallorca wohnte das frisch verliebte Paar dieser Tage auf der Luxus-Yacht "Lady Charlotte". Sie gehört Beelen, der sich mit seiner Firma Beelen Groep auf Abbrucharbeiten und die Aufarbeitung des anfallenden Bauschutts spezialisiert hat. Der neue Mann an der Seite der populären TV-Moderatorin zeigt sich charmant, und hilft Sylvie Meis von Mallorcas Gewässern aus vom Boot das Land zu erklimmen. (Foto: Star Press) Ähnliche Nachrichten Sitzordnung veröffentlicht: Mega-Star Taylor Swift besuchte offenbar Hochzeit auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Die 9,5- Millionen Euro teure und 42 Meter lange Yacht verfügt über eine Dampfdusche an Bord und ist mit einem Whirlpool ausgestattet. Auf Fotos ist zu sehen, wie entspannt, glücklich und vertraut Beelen und Meis miteinander wirken, obwohl sie sich ja erst wenige Wochen zusammen sind. Dem niederländischen Recyclingunternehmer Wim Beleen gehört

die 9,5 Millionen Euro teure Yacht "Lady Charlotte". (Foto: Star Press) Für die bekannte TV-Moderatorin, der auf Instagram 1,4 Millionen Menschen folgen, ist es seit der Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Künstler Niclas Castello, das erste Liebesglück. Sylvie Meis war darüber hinaus als Spielerfrau des Kickers Rafael van der Vaart bekannt, mit dem sie zusammen einen mittlerweile 16-jährigen Sohn (Damian) hat.