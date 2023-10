Eigentlich steht seit Monaten die geplante Luxusvilla von Rafa Nadal in Porto Cristo im Fokus der Journalisten. Jetzt aber haben es die Medien auf ein ganz anderes Haus abgesehen: Die edle Villa von Nadals Onkel und Ex-Coach Toni! Der Zeitschrift "Hola" gab Nadal nämlich eine exklusive Führung durch seine Edel-Finca an der Küste. Auch mit dabei: Seine Frau Joana und seine drei Kinder Marta (22), Toni (20) und Joan (19). Auf den Bildern, die in dem Hochglanzblatt veröffentlicht wurden, kann man einen Teil des Außenbereichs der Villa sehen. Dort gibt es einen Infinity-Pool, Hängematten, ein cremefarbenes Sofa und einen großen Tisch für zehn Personen unter einer Pergola. Laut Nadal der perfekte Ort, um die Sommerabende zu genießen.

Toni Nadal nos abre las puertas de su casa de Mallorca, posa por primera vez en familia y nos habla de sus nuevos retos (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/lcGxaRt7rt pic.twitter.com/vjiDjq5pn1 — Revista ¡HOLA! (@hola) October 13, 2023 Das Innere des Hauses ist ländlich eingerichtet, wobei Erdtöne und natürliche Materialien vorherrschen. Ein Beispiel ist das Esszimmer mit Rattanstühlen und Leinentischdecke, Elementen in Erdtönen, die mit flaschengrünen Motiven kombiniert werden. Anhand der Bilder kann man auch erkennen, dass die Familie gerne liest – im Esszimmer befindet sich eine Bibliothek mit Dutzenden von Büchern und, ganz oben, einigen Trophäen einer erfolgreichen Sport-Karriere. Im Wohnzimmer hingegen sticht die minimalistische Einrichtung mit einem schwarzen Chaiselongue-Sofa und darüber befindlichen Gemälden hervor, auf denen geometrische Formen zu sehen sind. Ein Kontrast, der der Villa einen modernen Stil verleiht. Die Küche ist komplett weiß und minimalistisch, mit einer länglichen Arbeitsplatte, hohen Hockern und einem großen Fenster mit Blick auf Porto Cristo. Toni Badal gilt als großer Liebhaber des Mittelmeers: "Es wäre schwer für mich, weit weg vom Meer zu leben, ich lebe gerne auf Mallorca, weil meine Familie hier ist und es eine sehr schöne Insel ist", erklärte er in "Hola". In dem Interview sprach der 62-Jährige auch über das neue berufliche Projekt, das er mit seiner Frau in Angriff genommen hat: die nachhaltige Modemarke SES Palma. Obwohl er zunächst als Botschafter für dieses Unternehmen tätig war, hat er sich nun entschlossen, den Schritt zu wagen und Partner zu werden. Erst vergangene Woche war Nadal zu Gast beim Tennis Talk der MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" im Mallorca Country Club Santa Ponsa. Dort plauderte er in lockerer Atmosphäre über die Stationen seiner Karriere als Trainer seines Neffen Rafa und dessen Pläne, bald wieder auf den Court zurückzukehren. Und apropos Rafa: Auch der Tennisstar baut derzeit ein Luxushaus nahe Porto Cristo. Er wird also bald Nachbar seines Onkels sein ...