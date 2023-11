Der Schauspieler Martin Semmelrogge hat seiner langjährigen Freundin Regina Prause auf Mallorca das Ja-Wort gegeben. MM gegenüber sagte der 67-Jährige: "Wir haben zuerst in Florida, Coral Gables geheiratet und daher eine amerikanische Heiratsurkunde bekommen." Selbstverständlich musste es auch eine zweite Hochzeit in der balearischen Wahlheimat des Schauspielers geben, die dann auf einer Yacht im Luxushafen Port Adriano stattfand. "Wir haben unsere Eheschließung bei einer Schiffshochzeit nachgeholt und wurden von Kapitän Kai Fischer nochmals getraut", so Semmelrogge.

Die Heirat mit der 54-Jährigen Prause soll schon seit über zwei Jahren geplant gewesen sein, doch gab es zuvor Probleme mit den US-Behörden. In den USA hatte der Schauspieler einst auch seine zweite Frau Sonja geheiratet, die 2018 im Alter von nur 54 Jahren einem Krebsleiden erlegen war. Und tatsächlich hat Semmelrogge seine neue Liebe zuvor über seine verstorbene Frau kennengelernt. Doch wie kam es dazu?

2016 hatte er in Rheinbach in dem Stück "Biedermann" mitgespielt, wobei Regine Prause die Veranstalterin war. Für ein Foto bei der Premiere der Aufführung hatte Semmelrogges frühere Frau, Sonja den Schauspielerin und Prause zusammengestellt. Seitdem sei ihm die damalige Kulturmanagerin nicht mehr aus dem Kopf gegangen, aber er sei ja weiterhin mit seiner Gattin Sonja zusammen gewesen. Seine Frau habe jedoch von der neuen Schwärmerei des TV-Stars gewusst. Der "Bild"-Zeitung sagte Semmelrogge: "Sonja wollte, dass ich glücklich bin."

Marin Semmelrogge (r.) zeigt sich gerne bei Veranstaltungen und Partys mit seiner Freundin und jetztigen Ehefrau Regina Prause (M.) auf Mallorca. (Foto: PL)

Martin Semmelrogge lebt bereits seit 2001 auf Mallorca. In früheren Jahren war er in so manchen Skandal verwickelt und es hing ihm der Ruf des "Bad Boys" an, doch ist es nun ruhiger um ihn geworden. Der Schauspieler, der in der Vergangenheit durch Filme wie "Das Boot", "Bang Boom Bang" "Vorstadtkrokodile" und "Schindlers Liste" zu Berühmtheit gelangt war, ist auch in der erfolgreichen TV-Serie "Der König von Palma" zu sehen. Hier verkörpert er die Rolle des Autokönigs Hasso Schützendorf, der auf der Balearen-Insel als Playboy, Lebemann und Symbolfigur der Mallorca-Szene galt.