Mit einem anrührenden Post auf ihrem Instagram-Account hat die auf Mallorca wohnende TV-Größe Daniela Büchner an ihren am 17. November 2018 verstorbenen Ehemann Jens erinnert. Gerichtet an den "lieben Ehemann Jens", schreibt sie unter anderem folgendes: Seit seinem Tod sei ein Teil ihres Herzens "irgendwie auf Abwegen".

Manchmal fühle es sich an, "als wäre es gestern gewesen, als er uns mit seiner verrückten Energie und seinem ansteckenden Lachen in den Wahnsinn getrieben hat. 2018 hat er uns viel zu schnell verlassen", so Daniela Büchner. Doch unter die Trauer mischt sich auch das Glück über das, was der durch die TV-Serie "Goodbye Deutschland" berühmt gewordene Büchner hinterlassen hat.

"Die Zwillinge, Jenna und Diego", so die Witwe. "Jenna ist so niedlich, dass man sie einfach nur knuddeln möchte, genau wie Jens. Und dann haben wir Diego, der seinen Vater in Sachen Chaos und gute Laune übertrifft. Ich schwöre, manchmal denke ich, Jens schaut von irgendwo oben zu und sagt: 'Das hab ich euch eingebrockt!'"

Oft denke sie "Typisch Jens!", wenn Jenna genauso guckt wie ihr verstorbener Mann oder wenn Diego Blödsinn anstellt, den auch Jens verbockt haben könnte. "Es bricht mir das Herz und macht mich gleichzeitig glücklich", beschreibt Daniela Büchner, was sie dann fühlt.

Daniela Büchner wohnt in Cala Millor. Zusammen mit Jens hatte sie bis zu dessen überraschendem Tod ein Lokal namens "Fanetería" geführt. Inzwischen ist Daniela Büchner nicht mehr im Gastgewerbe tätig. Durch TV-Sendungen, Schönheitsoperationen und Affären blieb die aus Delmenhorst stammende Frau jedoch medial permanent präsent.