Wer ein Liebhaber von traditionellem deutschen Essen ist, kommt spätestens seit Mitte Oktober in Cala Millor voll auf seine Kosten. Denn in dem bei Deutschen besonders beliebten Urlaubsort an der Ostküste Mallorcas eröffnete die Goodbye-Deutschland-Auswanderin Jenny „Delüx” zusammen mit ihrem Gatten Achim Thiesen vor knapp vier Wochen das Restaurant „Happy Schnitzel”. „Obwohl wir auf Social-Media nur wenig Werbung gemacht haben, kamen über 300 Besucher. Die Straße vor dem Lokal war so voll, dass keine Autos mehr durchpassten”, so die 36-jährige Gastronomin und Reality-TV-Darstellerin. Seitdem ist die Gaststätte so gut besucht, dass das kleine Küchen- und Service-Team mit fünf Mitarbeitern mehr als ausgelastet ist und die beiden Chefs oftmals beim Bedienen der Gäste mit aushelfen müssen.

Gutbürgerliche Gerichte bekommt man hier zu anständigen Preisen serviert, wobei das kleine Schnitzel 14,50 Euro und das große 19 Euro kostet. „Das Besondere ist, dass bei uns das Fleisch in der Pfanne zubereitet wird, anstatt in der Fritteuse. Somit schmeckt es anders und ist nicht so fettig”, erklärt die Mallorca-Auswanderin, die mit bürgerlichem Namen Jenny Thiesen heißt. Darüber hinaus gibt es auch deutsche Klassiker, wie etwa Currywurst mit Pommes Frites, wozu etwa Kölsch oder spanisches Bier der Marke Mahou serviert wird. Einmal in der Woche gibt es ein Spezial-Menü, beispielsweise Chilli con Carne. Achim Thiesen, der als Inhaber des „Happy Schnitzel” eingetragen ist, will nun eine gas-tronomische Neuheit auf der Insel einführen. Ab Januar möchte der 60-jährige Norddeutsche das sogenannte „Croque” auf der Speisekarte stehen haben, bei dem es sich um ein langes, belegtes Brot mit einer hierfür eigens kreierten Soße handelt. Ähnliche Nachrichten Sofas, futuristische Lampen: So schick wird das renovierte Café del Sol in Cala Millor Mehr ähnliche Nachrichten Auf die Idee, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, kam das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, sehr spontan. Zuvor war an dem Standort die Gaststätte Casa MaBe „By Jil“ beheimatet, die die Vormieterin jedoch innerhalb von kurzer Zeit aufgeben musste, wie die neuen Restaurantbesitzer erklären: „Wir sind gut mit der früheren Inhaberin befreundet und waren sogar häufig in der Casa MaBe essen, wobei es uns super geschmeckt hat.” Aus privaten Gründen musste die ehemalige Eigentümerin Ende September zurück nach Deutschland ziehen, und bot dem Ehepaar Thiesen ihr Lokal zum Kauf an. Letztere übernahmen nicht nur ihr Restaurant, das sie jetzt unter einem anderen Namen weiterführen, sondern auch einen Teil des Personals und die bei den Besuchern beliebte Salat-Theke. „Auch so mancher Stammkunde kehrt hier nach wie vor ein. Die meisten Gäste sind deutschsprachig, doch kommen auch Briten und Spanier zu uns”, sagt Jennifer Thiesen. Die Mallorca-Auswanderin mit ihrem Partner Achim Thiesen vor dem "Happy Schnitzel by Jenny Delüx". Foto: Patricia Lozano Zu der rasant wachsenden Beliebtheit des neuen Restaurants führt nach eigenen Angaben auch der große Bekanntheitsgrad von Jenny „Delüx” bei, die ehemals Jennifer Matthias hieß und bereits 2011 mit ihrem damaligen Freund Jens Büchner in der Vox-Doku-Soap zu sehen war. In Cala Millor führt das Ehepaar Thiesen bereits zwei weitere Geschäfte, den Barfuß-Schuh-Laden „Leguano” und die Boutique von Jenny „Delüx”, wo sie T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies und handgenähte Kleider verkauft. Hinzu kommen zwei weitere Shops, und zwar im benachbarten Artá und im norddeutschen Eckernförde. Das „Happy Schnitzel” befindet sich im Carrer de Binicanella 10, in Cala Millor, und ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Die Ruhetage sind Sonntag und Montag.