Die Verlagsgruppe Serra, zu der neben der Tageszeitung Ultima Hora auch das Mallorca Magazin gehört, hat am Donnerstagabend auf dem Veranstaltungsgelände Son Termes feierlich ihre silbernen "Siurells" verliehen. Die Preise gingen in diesem Jahr an den Keramikkünstler Joan Pere Catalá, die Stiftung Rana, die sich gegen Kindesmissbrauch einsetzt, das Unternehmen Carob, das auf die Weiterverarbeitung von Johannisbrot spezialisiert ist, die Stiftung Marilles, die im Bereich des Meeresschutzes aktiv ist, den Extremsportler Tófol Castanyer sowie die mallorquinischen Fußballweltmeisterinnen Patri Guijarro, Mariona Caldentey und Cata Coll.

Den Ehrenpreis aus den Händen von Verlagspräsidentin Carmen Serra erhielt der Forscher und Mediziner Alfonso Ballesteros. Er gilt als einer der renommiertesten Ärzte Mallorca und Spaniens, der im Rahmen seiner Karriere mit zahlreichen Forschungserfolgen im Kampf gegen seltene Krankheiten auf sich aufmerksam machen konnte. Er erinnerte in seiner Dankesrede auch an den 2018 verstorbenen Verlagspräsidenten Pere A. Serra. "Wenigen Menschen auf Mallorca stand ich so nahe wie diesem Mäzen, diesem Freund der Kunst und der Literatur." Ministerpräsidentin Marga Prohens bei ihrer Rede. Zum Ende der Verleihung richtete die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens Dankesworte ans Publikum, die Preisträger und die Vertreter der Serra-Gruppe. Gleichzeitig gratulierte sie der Belegschaft und der Unternehmensleitung zum 130-jährigen Bestehen der Tageszeitung Ultima Hora, das im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls gefeiert wurde. "Die Zeitung ist nicht nur Aushängeschild der journalistischen Expertise unserer Inseln, sondern auch eine nicht wegzudenkende Institution innerhalb unserer Gesellschaft", so die PP-Politkerin. Für die musikalische Unterhaltung während des Aktes sorgte Moderatorin Marta Elka, die selbst zum Mikro griff, sowie Toni Cuenca, Carlota Cáceres und Armando Lorente, die nicht nur von den "Klängen einer Zeitung", sondern auch von der Tänzerin Amalia Llop begleitet wurden. Im Anschluss an die Gala folgte ein festliches Abendessen, bei dem Rot-, Weiß- und Schaumweine sowie ein Viergangmenü serviert wurden. Der Preisverleihung folgte ein Gala-Dinner. Für regen Austausch an den festlich gedeckten Tischen sorgten die knapp 500 Gäste, zu denen zahlreiche bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Politik, Unterhaltung, Sport und Gesellschaft zählten. Darunter die Führungsspitze von Ultima Hora bestehend aus Carmen Serra, Paula Serra (Audivisuelle Medien), Pedro Rullán (CEO), Albert Orfila (Chefredakteur) und Javi Jiménez (Stv. Chefredakteur), Ministerpräsidentin Prohens, Inselratspräsident Llorenç Galmés, Palmas OB Jaime Martínez und zahlreiche seiner Kollegen aus den Dörfern, der deutsche Konsul Wolfgang Engstler, Vetrtreter der Schwesterzeitungen Mallorca Bulletin und Mallorca Magazin, Hafenchefin Corinna Graf (Puerto Portals) und Weingutschef Ramon Servalls (Macià Batle). Was es mit den "Siurells" auf sich hat, lesen Sie hier.