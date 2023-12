Spieglein, Spieglein...an der Wand: Am Samstagabend entscheidet sich, welche von 16 jungen Finalistinnen für ein Jahr den Titel Miss Grand Islas Baleares erhält und sich somit die Schönste der Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera nennen darf. Für den großen Schönheitswettbewerb bereiteten sich die jungen Damen beinah ein Jahr vor. In der intensiven Zeit schlossen sie Freundschaften untereinander, feilten an der Kunst, ein perfektes Make-up aufzutragen, und lernten es, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das sind alles Eigenschaften, die einigen von ihnen in Zukunft in der Mode- und Werbewelt sicherlich von Nutzen sein werden.

Auch wenn alle Teilnehmerinnen der eine Traum von der Schönheitskrone eint, könnten die Finalistinnen nicht unterschiedlicher sein. Eine von ihnen, Schaila Ramírez, möchte in Zukunft eine eigene Apotheke führen, eine andere hingegen, Claudia Clarambo sagte gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Ich möchte zunächst Raumfahrttechnik und Mathematik studieren, um später bei der NASA zu arbeiten und Astronautin werden". Ihre Mitstreiterinnen Paula Sánchez und Laura Pujo arbeiten in der Pflege in Palmas Krankenhaus Son Espases, beziehungsweise als Promoterin im Warenhaus El Corte Inglés – um nur einige der Damen zu erwähnen. Ähnliche Nachrichten Zwillingsschwestern unterwegs: Instagram-Stars betreiben Sommer-Insel-Hopping auf den Balearen Mehr ähnliche Nachrichten Zwei der Kandidatinnen wurden auf dem Weg zum großen Finale des Contests jedoch Steine in den Weg gelegt: Denn die Teilnehmerinnen Fatou Samb von Mallorcas Nachbarinsel Menorca und Cristina Perelló aus Pollença wurden aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe Opfer rassistischer Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Doch ließen sich beide trotzdem nicht davon entmutigen, und wurden sogar moralisch von ihren Mitbewerberinnen unterstützt. Die Wahl Miss Grand Islas Balears wird am 2. Dezember um 20 Uhr im Veranstaltungsort Es Gremi in Palma ausgetragen, wobei bei der Gala auch eine Modenschau und musikalischen Darbietungen geboten werden. Die Gewinnerin wird die Schärpe mit dem Schriftzug "Miss Grand Baelars" von Titelträgerin 2022, Marina Vich, überreicht bekommen. Karten für die Veranstaltung sind noch für 20 Euro online erhältlich.